Alevlerin arasından hayat kurtardı!

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda meydana gelen trafik kazasının ardından alev alan araçta sıkışan 22 yaşındaki sürücü, olay yerinden geçen Süleyman Züğürt’ün müdahalesiyle yanarak hayatını kaybetmekten son anda kurtuldu.

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda meydana gelen trafik kazasının ardından alev alan araçta sıkışan 22 yaşındaki sürücü, olay yerinden geçen Süleyman Züğürt’ün müdahalesiyle yanarak hayatını kaybetmekten son anda kurtuldu.

Kendi canını tehlikeye atan Züğürt, alevlerin arasında aracın arka kapısından ulaştığı yaralı sürücüyü dışarı çıkarmayı başardı. Araç ise saniyeler sonra tamamen alevlere teslim oldu.

Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale çevrede bulunan bir stajyer doktor tarafından yapılırken, daha sonra ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedavisi süren 22 yaşındaki gencin sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

Züğürt’ün eşi Burcu Sultan Betin sosyal medya paylaşımında;

“Eşim Süleyman Züğürt ile gurur duyuyorum. 22 yaşında bir gencimizi yanarak ölmekten son anda kurtardığı için. Bunu yazıp yazmamakla ilgili olarak çok düşündüm. Ama yaşadığımız olay öyle bir olaydı ki sadece kendimize saklamak haksızlık olurdu… Aşağıda görmüş olduğunuz araba Lefkoşa – Gazimağusa yolunda bıgünkü kazada tamamiyle yanarak kül oldu. Girne’den döndüğümüz sırada kaza yeni olmuş ve arabadan dumanlar çıkıyordu. Eşim hiç tereddüt etmeden arabayı sola çekti ve araba yanacak diyerek refüjdeki aracın yanına koştu. Ben ve eşimin kızı Nisa da arkasından hemen koştuk tabi. Arabada bulunan annemle teyzem ise panik ve heyecan içinde. O gidene kadar ön taraf alev almıştı bile. Kendi hayatını hiçe sayarak her an patlayacak olan bir arabanın yanına gitti. Biz biraz uzakta araba patlayacak diye çığlık çığlığa, ağlayarak ona bağırıyoruz; “Gitme, uzaklaş araba patlayacak!!”. Hiç birimizi dinlemedi tabi. Canını hiçe sayarak alevler içindeki arabaya koşarak müdahale etti. Sürücü yaralı, yarı baygın ve ön koltukta sıkışmıştı. Şöför tarafındaki kapı açılmadı, yolcu tarafındaki kapıyı açtı ama alevlerden dolayı bir şey yapamadı. Son şans şöför tarafındaki arka kapıyı açarak çocuğu önden arkaya çekti ve dışarıya çıkarabildi. Bu arada kendi de yara bere içinde kaldı tabi. Çocuğu çıkardıktan saniyeler sonra ise tüm araç alevler içinde kaldı. Etraftakilerin yardımlarıyla çocuğu biraz ileriye aldılar ve araba patlamaya başladı. Film sahnesi gibi… Ardından çocuğu hayatta tutma mücadelesi başladı. Ciddi kırıklar ve iç kanama ihtimali içinde asfalta yatırılan gencimiz için saniyeler bile çok önemliyken ambulans 20-25 dakika içerisinde orada olabildi. İtfaiye ise araba tamamen yandıktan sonra olay mahalline geldi. Orada tesadüfen bulunan stajyer doktor bir kızımız ilk müdahaleyi yaptı. Çocuktan babasının numarasını aldık ve eşim babasını arayarak bilgi verdi. Gazimağusa Hastanesi’ne kaldırılan çocuğun ardından biz de hastaneye koştuk. Ailesine destek olduk. Heyecan içinde içeriden gelecek olumlu haberleri bekledik. Şu anda gencimiz Lefkoşa Hastanesi’nde. Bu gece kritik. Ayaklarında ciddi kırıklar ve biraz da iç kanama. Bu gece her şey yolunda giderse yarın ameliyata alınacak. Ailesiyle sürekli irtibat halindeyiz ve dua ediyoruz.. Kısacası bu hafta sonumuzun böyle biteceğini kim düşünebilirdi ki? Hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Bizim tam o dakikada o yoldan geçiyor olmamızın sebebi çocuğun yanarak ölmekten kurtulması gerekliliğiydi. Ve şükürler olsun ki arabada başka hiç kimse yoktu. Çünkü olsa kurtulma ihtimalleri sıfırdı. Lütfen siz de dualarınızı esirgemeyin. Allah 22 yaşındaki tek çocuklarını annesine babasına bağışlasın. Ve Allah eşimden de orada bulunup yardım eden ve etmeye çalışan herkesten de razı olsun…” ifadelerine yer verdi.