Alexander Nübel Beşiktaş için İstanbul’a geldi

Beşiktaş’ın prensip anlaşmasına vardığı Alman kaleci Alexander Nübel, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için İstanbul’a geldi.

Beşiktaş’ın prensip anlaşmasına vardığı Alman kaleci Alexander Nübel, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için İstanbul’a geldi.

Yeni sezon kadro planlama çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, uzun süredir arayış halinde olduğu kaleci transferinde mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlılar bonservisi Bayern Münih’te olan Alexander Nübel ile anlaşmaya vardı.

İSTANBUL’A GELDİ

Kartal’ın, kulübü ve kendisiyle prensipte el sıkıştığı Nübel de İstanbul’a geldi.

Alman kaleciyi taşıyan uçak saat 20.00 sularında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı.

TARAFTARI SELAMLADI

Alexander Nübel, terminal çıkışında bulunan taraftarları selamladıktan sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

29 yaşındaki file bekçisi, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak ve ardından Slovakya kampına katılacak.

BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

Sky DE’de yer alan habere göre Beşiktaş, Alexander Nübel transferini 6,5 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında tamamladı.

Siyah-beyazlıların daha önce Bayern Münih’e yaptığı 8 milyon euroluk teklifin kabul edilmediği, tarafların yapılan görüşmelerin ardından anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Stuttgart’ta geçiren 29 yaşındaki Alexander Nübel, 46 resmi maçta görev yaptı.

Tecrübeli file bekçisi bu karşılaşmalarda kalesinde 69 gol görürken, maç başına 1,4 gol yeme ortalaması yakaladı.