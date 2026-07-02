Ali Adalıer Trafik Eğitim Parkı’nı ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi…

Ziyarette; PGM ADALIER’e, Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir ÇETE, Lefkoşa Polis Müdürü Tarkan KIZILTUĞ ile Trafik Müdürü Mehmet ŞENÇAĞ da eşlik etti.

Ziyarette; PGM ADALIER’e, Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir ÇETE, Lefkoşa Polis Müdürü Tarkan KIZILTUĞ ile Trafik Müdürü Mehmet ŞENÇAĞ da eşlik etti.

TKÖD Başkanı Mehmet Zeki Avcı, Başkan Yardımcısı Özgül Gürkut Mutluyakalı, Yönetim Kurulu üyesi Serhat Bayar ve üye Salih Boran’ın da katıldığı görüşmede, PGM ADALIER ile beraberindeki yetkililere parktaki faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Ziyaret sırasında PGM ADALIER, Dört İşlem Eğitim Merkezi’nden gelen öğrencilerle yakınen ilgilenerek sohbet etti ve parkta öğrencilere verilen teorik ve pratik trafik eğitimlerini yerinde inceledi.

Trafik Eğitim Parkı’nda bulunan emniyet kemeri ve çarpışma simülatörlerini de yerinde inceleyip bilgi alan PGM ADALIER, burada verilen eğitimlerin önemini vurguladı ve Polis Genel Müdürlüğü olarak tüm ilgili birimleriyle her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

PGM ADALIER, hem parktaki eğitmenlerin eğitimi, hem de öğrencilere yönelik eğitimlerin süresinin uzatılması ve içeriğin de zenginleştirilmesi için ortak çalışma yapılacağını da vurguladı.

TKÖD Başkanı AVCI ise, Trafik Eğitim Parkı’nda yaklaşık 15 yıldır süren eğitimler hakkında bilgiler paylaştı ve yeni projeler ile amaçlarını da açıkladı.