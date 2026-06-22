Alkol Tartışması Kanlı Bitti

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Yayınlama: 22 Haziran 2026 Pazartesi 17:07 | Güncellendi: 22.06.2026 14:30 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Polis tarafından verilen bilgiye göre, olay 22 Haziran 2026 tarihinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Kalmakta oldukları ikametgahın ön kısmında, alkol içmesini engellediği gerekçesiyle M.Y. (28), 130 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, elinde tuttuğu boş içki şişesini M.A.’nın (24) sağ omuzuna vurdu. Olay sırasında y…

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Polis tarafından verilen bilgiye göre, olay 22 Haziran 2026 tarihinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Kalmakta oldukları ikametgahın ön kısmında, alkol içmesini engellediği gerekçesiyle M.Y. (28), 130 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, elinde tuttuğu boş içki şişesini M.A.’nın (24) sağ omuzuna vurdu. Olay sırasında yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye de rahatsızlık verdiği belirtilen M.Y., polis tarafından tutuklandı. Yaralanan M.A. ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.