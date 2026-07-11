Alkollü sürücü kazaya karıştı: İki sürücü hakkında yasal işlem

KIBRIS 9

Yayınlama: 11 Temmuz 2026 Cumartesi 13:38 | Güncellendi: 11.07.2026 12:00 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Polis açıklamasına göre, kaza 10 Temmuz 2026 tarihinde saat 22.15 sıralarında İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. F.A. (E-35), 125 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki araçla kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti. Bu sırada karşı yönden gelmekte olan ve yine dikkatsiz şekilde yolun sa…

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Polis açıklamasına göre, kaza 10 Temmuz 2026 tarihinde saat 22.15 sıralarında İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. F.A. (E-35), 125 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki araçla kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti. Bu sırada karşı yönden gelmekte olan ve yine dikkatsiz şekilde yolun sağına geçen M.M.G. (E-26) yönetimindeki araçla çarpıştı. Kazada yaralanan F.A., kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Her iki sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.