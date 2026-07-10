Alkollü yakalandı, başkasının kimliğini verdi!

Gazimağusa’da trafik ekiplerinin rutin denetimi sırasında durdurulan 30 yaşındaki M.K., alkollü araç kullanmaktan işlem yapılacağı sırada görevli polislere kendi kimlik bilgileri yerine başka bir kişiye ait bilgileri verdi.

Gazimağusa’da trafik ekiplerinin rutin denetimi sırasında durdurulan 30 yaşındaki M.K., alkollü araç kullanmaktan işlem yapılacağı sırada görevli polislere kendi kimlik bilgileri yerine başka bir kişiye ait bilgileri verdi.

Yapılan incelemede zanlının, bu yöntemle trafik cezasının başka bir kişi adına düzenlenmesini sağlayarak sahtekarlıkla kayıt temin ettiği belirlendi.

Polis tarafından tutuklanan M.K. hakkında “başkasının kimliğine bürünme” ve “sahtekarlıkla kayıt temin etme” suçlarından soruşturma devam ediyor.