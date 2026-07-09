9 Temmuz 2026 Perşembe
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Alkollü yakalandı, başkasının kimliğini verdi: Tutuklandı

KIBRIS 12
Yayınlama: 09 Temmuz 2026 Perşembe 23:39 | Güncellendi: 09.07.2026 22:30 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Gazimağusa'da trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin denetimde durdurulan 30 yaşındaki M.K., alkollü araç kullanmaktan işlem yapılacağı sırada görevli polislere kendi kimlik bilgileri yerine başka bir kişiye ait kimlik bilgilerini verdi.
Alkollü yakalandı, başkasının kimliğini verdi: Tutuklandı

Gazimağusa'da trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin denetimde durdurulan 30 yaşındaki M.K., alkollü araç kullanmaktan işlem yapılacağı sırada görevli polislere kendi kimlik bilgileri yerine başka bir kişiye ait kimlik bilgilerini verdi.

Yapılan incelemede, zanlının bu yöntemle başka bir kişi adına trafik cezası düzenlenmesini sağlayarak sahtekarlıkla kayıt temin ettiği belirlendi.

Polis tarafından tutuklanan M.K. hakkında "başkasının kimliğine bürünme" ve "sahtekarlıkla kayıt temin etme" suçlarından soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Gündem Kıbrıs