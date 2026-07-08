Almanya’da 15 hastayı öldürmekten yargılanan doktora müebbet hapis

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Ağustos 2024’ten beri tutuklu bulunan 41 yaşındaki Alman doktorun yargılandığı davada Berlin Eyalet Mahkemesi kararını verdi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Ağustos 2024’ten beri tutuklu bulunan 41 yaşındaki Alman doktorun yargılandığı davada Berlin Eyalet Mahkemesi kararını verdi.

Mahkeme, doktor Johannes M'nin 2021-2024 yıllarında, 25 ila 94 yaşları arasında ağır hasta olan 12’si kadın 15 kişiye ev ziyaretlerinde “çeşitli ilaçlardan oluşan ölümcül bir karışım vererek” onları öldürdüğünü belirledi.

Mahkeme, 15 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle doktora müebbet hapis cezası verdi, suçun özellikle ağır nitelikte olduğuna hükmetti ve sanığın ömür boyu meslekten men edilmesine karar verdi.

Haberde, doktorun dava sürecinde 12 kişiyi öldürdüğünü itiraf ettiği ve yakınlarından özür dilediği belirtildi.

Savcılığın doktor hakkında 76 olaya ilişkin daha soruşturma yürüttüğünün aktarıldığı haberde, bu olaylarla ilgili yıl içinde dava açılmasının beklendiği belirtildi.