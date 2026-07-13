Alpet Kıbrıs’tan Ercan Havalimanı’nda Yeni Başarı: Tüm Havayollarına Jet Yakıtı Hizmeti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde enerji sektörünün öncü kuruluşlarından Alpet, havacılık alanındaki güçlü konumunu bir adım daha ileri taşıdı. Ercan Havalimanı’nda 2000 yılından bu yana uluslararası standartlarda jet yakıtı ikmal hizmeti sunan Alpet Kıbrıs, Pegasus Havayolları’nın da hizmet ağına katılmasıyla birlikte havalimanı…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde enerji sektörünün öncü kuruluşlarından Alpet, havacılık alanındaki güçlü konumunu bir adım daha ileri taşıdı. Ercan Havalimanı’nda 2000 yılından bu yana uluslararası standartlarda jet yakıtı ikmal hizmeti sunan Alpet Kıbrıs, Pegasus Havayolları’nın da hizmet ağına katılmasıyla birlikte havalimanında faaliyet gösteren tüm havayollarına yakıt tedarik eden tek şirket konumuna ulaştı.

Ercan Havalimanı yerleşkesinde bulunan modern depolama ve ikmal altyapısıyla yıllardır kesintisiz hizmet veren Alpet, operasyonlarını uluslararası güvenlik standartları çerçevesinde yürütürken, güçlü teknik altyapısı ve deneyimli ekibiyle havacılık sektörünün güvenilir çözüm ortakları arasında yer almayı sürdürüyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Alpet Kıbrıs Genel Müdürü Tevfik Türkoğlu, ulaşılan noktanın şirket adına önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“2000 yılından bu yana Ercan Havalimanı’nda güvenli, kaliteli ve kesintisiz jet yakıtı ikmal hizmeti sunuyoruz. Bugün Pegasus Havayolları’nın da operasyonlarına başlamamızla birlikte Ercan Havalimanı’nda faaliyet gösteren tüm havayollarına yakıt ikmali gerçekleştiriyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Böylece Ercan Havalimanı’nda yüzde 100 ikmal hizmeti veren şirket konumuna ulaşmış bulunuyoruz.”

Türkoğlu, bu başarının yalnızca ticari bir büyüme olmadığını, aynı zamanda yıllardır sürdürülen yatırımların, güçlü altyapının, uluslararası standartlara bağlılığın ve çalışanların özverili çalışmalarının doğal bir sonucu olduğunu vurguladı.

“Havacılık sektöründe güven, süreklilik ve operasyonel mükemmeliyet en önemli unsurlardır. Alpet olarak uluslararası standartlardan taviz vermeden gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve yüksek hizmet kalitemiz sayesinde sektörün güvenini kazanmayı başardık. Ercan Havalimanı’nda ulaştığımız bu nokta, şirketimizin havacılık yakıt ikmalindeki uzmanlığının ve kurumsal gücünün en somut göstergelerinden biridir.”

Ercan Havalimanı’nın gelişen yolcu ve uçuş trafiğine paralel olarak yatırımlarını sürdüreceklerini ifade eden Türkoğlu, Alpet’in önümüzdeki dönemde de havacılık sektörüne güvenilir, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.