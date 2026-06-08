Alpet’te Mercedes heyecanı: 20 finalist büyük çekilişi bekliyor

Kuzey Kıbrıs’ın en çok ilgi gören kampanyalarından biri olan Alpet Click çekilişinde heyecan doruğa ulaştı. Aylar süren kampanyanın ardından Mercedes GLA hayali kuran binlerce katılımcı arasından finale kalan 20 asil ve 5 yedek talihli belli oldu.

Kuzey Kıbrıs’ın en çok ilgi gören kampanyalarından biri olan Alpet Click çekilişinde heyecan doruğa ulaştı. Aylar süren kampanyanın ardından Mercedes GLA hayali kuran binlerce katılımcı arasından finale kalan 20 asil ve 5 yedek talihli belli oldu.

Şimdi ise tüm gözler, 12 Haziran Cuma günü saat 15.00’te Concorde Hotel’de noter huzurunda gerçekleştirilecek büyük çekilişe çevrildi. Çekiliş sonunda yalnızca bir kişi sıfır kilometre Mercedes GLA’nın sahibi olacak.

Alpet Kıbrıs’ın geleneksel hale gelen ve her yıl büyük ses getiren kampanyası, bu yıl da yüzlerce kişinin hayallerini süsledi. Finalistler arasında heyecanlı bekleyiş sürerken, talihlilerden biri birkaç gün sonra lüks bir Mercedes GLA’nın anahtarını teslim alacak.

İŞTE MERCEDES GLA İÇİN YARIŞACAK 20 FİNALİST

* Seher Yönder

* Mehmet Ceylan

* Emrah Soyal

* Mohammad Baezed

* Behiye Ünveren

* Harun Reşit Tanış

* Aysun Akkoyun

* Müzeyye Demiray

* Goncagül Özbalıkçı

* Mustafa Can Özbek

* Onur Abat

* Mertcan Daş

* Ali Özören

* Hüseyin Kasapoğlu

* Hasan Kavaz

* Serhat Eroğlu

* M. Mustafa Aktan

* Serhat Karakuzu

* Onur Elitok

* Erdoğan Ağdelen

YEDEK TALİHLİLER

* Buse Bayramoğlu

* Ferhat Er

* Murat Taşan

* Şenay Demirli

* Gazi Bolcocuk

GÖZLER 12 HAZİRAN’DA

Noter huzurunda ve kamuoyuna açık şekilde gerçekleştirilecek çekilişte, 20 finalistten biri hayallerindeki Mercedes GLA’ya kavuşacak. Büyük ödülün sahibinin belli olacağı çekiliş öncesinde finalistler kadar kampanyayı takip eden vatandaşlar da sonucu merakla bekliyor.

12 Haziran Cuma günü Concorde Hotel’de yapılacak çekilişle birlikte bir kişinin hayatı değişecek, Mercedes GLA’nın yeni sahibi resmen açıklanacak.