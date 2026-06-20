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Alsancak’ta kayıp Sürkan Taf bulundu

KIBRIS 9
Yayınlama: 20 Haziran 2026 Cumartesi 00:01 | Güncellendi: 19.06.2026 23:30 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Alsancak’ta sabah saatlerinde evinden aracıyla ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Sürkan Taf’ın bulunduğu bildirildi.
Alsancak’ta kayıp Sürkan Taf bulundu

Alsancak’ta sabah saatlerinde evinden aracıyla ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Sürkan Taf’ın bulunduğu bildirildi.

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, Taf’ın Rum tarafına geçtikten sonra tansiyon rahatsızlığı nedeniyle fenalaştığını ve tedbir amacıyla Makarios Hastanesi’ne kaldırıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamalarda Sürkan Taf’ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken, gerekli kontrollerin sürdüğü belirtildi.

Belediye Başkanı Ataser, arama sürecine katkı sağlayan vatandaşlara teşekkür ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi