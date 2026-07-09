Altın, dalgalı seyrediyor...

Altın, önceki seansta yüzde 1'den fazla düşüş yaşadıktan sonra bugün ons başına 4 bin 100 doların altına kadar geriledi. Bu düşüş, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik son saldırıların ardından İran'a yeni hava saldırıları başlatmasıyla gerçekleşti. Yeniden tırmanan gerilim, ABD-İran geçici barış anlaşmasını tehdit etti ve petro…

Altın, önceki seansta yüzde 1'den fazla düşüş yaşadıktan sonra bugün ons başına 4 bin 100 doların altına kadar geriledi. Bu düşüş, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik son saldırıların ardından İran'a yeni hava saldırıları başlatmasıyla gerçekleşti. Yeniden tırmanan gerilim, ABD-İran geçici barış anlaşmasını tehdit etti ve petrol fiyatlarını yükselterek enflasyon korkularını artırdı ve faiz artırımı olasılığını yükseltti.

ABD ayrıca İran'ın küresel piyasalarda ham petrol satmasına izin veren muafiyeti iptal etti. Son çatışmalar ise gemi sahiplerini ve bölgesel üreticileri Hürmüz Boğazı'nı kullanmaktan caydırarak küresel enerji arzında yeniden aksama riskini artırdı. Bu arada, yatırımcılar politika görünümüne ilişkin daha fazla ipucu için Fed'in Haziran ayı toplantısının tutanaklarını bekliyordu.

Altın, beklenenden düşük ABD istihdam verilerinin piyasaları kısa vadeli Fed faiz artırımı beklentilerini düşürmeye yönlendirmesinin ardından yakın zamanda toparlanmıştı, ancak Ortadoğu'daki yenilenen gerilimler görünümü belirsiz kılıyordu.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 94 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 80 dolar, en yüksek de 4 bin 131 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 91 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 183 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 147 lira, en yüksek de 6 bin 227 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 162 liradan alıcı buluyor.