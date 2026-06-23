Altın, güçlü dolar ve Fed’in faiz artırımı beklentisiyle geriledi

Spot altın, yüzde 0,7 düşüşle ons başına 4.162,60 dolara geriledi. Seansın erken saatlerinde kayıplar yüzde 1’e yaklaşmıştı. Ağustos vadeli ABD altın kontratları da yüzde 0,5 düşüşle 4.180,50 dolara indi.

Spot altın, yüzde 0,7 düşüşle ons başına 4.162,60 dolara geriledi. Seansın erken saatlerinde kayıplar yüzde 1’e yaklaşmıştı. Ağustos vadeli ABD altın kontratları da yüzde 0,5 düşüşle 4.180,50 dolara indi.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Altın bu hafta düşen petrol fiyatlarından bir miktar destek bulmuştu ancak aynı desteği ABD dolarından görmüyor. Dolar, Fed’in faiz artıracağı beklentileriyle yükselmeyi sürdürüyor” dedi.

Dolar, geçen hafta sonlarında gördüğü bir yıllık zirveye yakın güçlü seyrini korudu. Bu durum, diğer para birimlerini elinde bulunduran alıcılar için altını daha pahalı hale getirirken, petrol fiyatları da pazartesi günkü sert düşüşün ardından toparlandı.

Yüksek petrol fiyatları enflasyon endişelerini artırarak daha yüksek faiz beklentilerini güçlendiriyor. Altın genellikle enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de yüksek faiz ortamında cazibesini yitiriyor.

ABD, bölgede çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan yeni barış anlaşması kapsamında yapılan ilk görüşmelerin ardından pazartesi gününden itibaren İran’a yönelik yaptırımları 60 gün süreyle askıya aldı. Yetkililer ayrıca Lübnan’da anlaşma kapsamında çatışmalarda kalıcı bir sakinleşme yaşandığını bildirdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre’de İranlı yetkililerle yapılan görüşmelerin nihai bir barış anlaşması için iyi bir temel oluşturduğunu söyledi. Ancak İran, nükleer programına ilişkin görüşmelerin başladığı yönündeki iddiaları reddetti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise iş gücü piyasasının istikrarlı olduğunu, bu nedenle odağının yüksek enflasyonun kalıcı olup olmayacağını ya da yüksek tarifelerin etkisi azaldıkça ve Orta Doğu’daki çatışma çözüldükçe geri çekilip çekilmeyeceğini anlamak olduğunu belirtti.

CME FedWatch Tool verilerine göre yatırımcılar artık Fed’in aralık ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 88 olarak fiyatlıyor. Bu oran, geçen haftaki Fed toplantısı öncesinde yüzde 61 seviyesindeydi.

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 1,8 düşüşle ons başına 64,02 dolara, platin yüzde 1,6 kayıpla 1.651,79 dolara geriledi. Paladyum ise yüzde 0,7 düşüşle 1.256,27 dolara indi.