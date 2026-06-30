Altında aylık kayıp 2008’den bu yana en yüksek seviyede

Altın, Orta Doğu’daki belirsizliğin azalması ve ABD’de yüksek enflasyonu dizginlemek amacıyla faiz artırımlarının devam edeceği beklentilerinin güçlenmesiyle salı günü yüzde 1’in üzerinde geriledi. Böylece altın, Ekim 2008’den bu yana en sert aylık düşüşüne yöneldi.

Altın, Orta Doğu’daki belirsizliğin azalması ve ABD’de yüksek enflasyonu dizginlemek amacıyla faiz artırımlarının devam edeceği beklentilerinin güçlenmesiyle salı günü yüzde 1’in üzerinde geriledi. Böylece altın, Ekim 2008’den bu yana en sert aylık düşüşüne yöneldi.

Spot altının ons fiyatı yüzde 1,5 düşüşle 3.956,92 dolara gerilerken, aylık bazdaki kaybı yüzde 12,7’ye ulaştı. Bu gerçekleşirse altın üst üste dördüncü ayını da düşüşle tamamlamış olacak. Ağustos vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 1,7 değer kaybederek 3.969,30 dolara indi.

Altının ayrıca, İran savaşı nedeniyle enerji fiyatlarının yükselmesi, bunun da enflasyon ve faiz artırımı beklentilerini güçlendirmesi sonucu 2024’ten bu yana ilk, 2013’ün ikinci çeyreğinden bu yana ise en büyük çeyreklik düşüşünü yaşaması bekleniyor.

Marex analisti Edward Meir, “Yüksek enflasyon, yüksek faiz beklentileri ve güçlü dolar, normalde altını destekleyen tüm olumlu faktörlerin önüne geçmiş durumda” değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyona karşı korunma aracı olarak görülen altın, yüksek faiz ortamında faiz getirisi sunmaması nedeniyle yatırımcılar açısından cazibesini kaybediyor.

Piyasalarda bu yıl ABD Merkez Bankası’nın (Fed) üç kez faiz artıracağı öngörülürken, CME FedWatch verilerine göre eylül ayında faiz artırımı ihtimali yaklaşık yüzde 64 olarak fiyatlanıyor. Yatırımcılar şimdi Fed’in para politikasına ilişkin ipuçları için bu hafta açıklanacak haziran ayı ADP özel sektör istihdamı ve tarım dışı istihdam verilerini bekliyor.

ABD doları ikinci aylık yükselişine hazırlanırken, güçlü dolar altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getiriyor.

Öte yandan petrol fiyatları da yatırımcıların bu hafta Doha’da yapılması beklenen İran-ABD görüşmelerine odaklanmasıyla, İran’ın henüz resmi bir toplantı planlanmadığını açıklamasına rağmen, 2020’den bu yana en sert çeyreklik düşüşüne yöneldi.

Edward Meir, yılın ikinci yarısında altının ons fiyatının 3.500-4.400 dolar aralığında işlem görebileceğini öngördü.

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 2 düşüşle 57,13 dolara, platin yüzde 1,1 kayıpla 1.557,21 dolara ve paladyum yüzde 0,4 gerileyerek 1.208,17 dolara indi. Üç metalin de hem aylık hem de çeyreklik bazda kayıpla dönemi tamamlaması bekleniyor.