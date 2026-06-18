Altında ivme yukarı

Altın, ABD ile İran arasında yapılan geçici anlaşmanın ardından petrol fiyatlarının gerilemesiyle enflasyon beklentilerinin zayıflaması sonucu güvenli liman talebinden destek bularak perşembe günü yüzde 1’in üzerinde yükseldi.

Altın, ABD ile İran arasında yapılan geçici anlaşmanın ardından petrol fiyatlarının gerilemesiyle enflasyon beklentilerinin zayıflaması sonucu güvenli liman talebinden destek bularak perşembe günü yüzde 1’in üzerinde yükseldi.

Spot altın, ons başına yüzde 1,4 artışla 4.316,42 dolara yükseldi. Altın, çarşamba günü yüzde 1,7 değer kaybetmişti. Ağustos vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 1 düşüşle 4.336,70 dolara geriledi.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, “Dünkü sert düşüşün ardından altın tarafında kısa pozisyon kapatma hareketleri görüyoruz. Bu kısa pozisyon kapatmalarının nedeni de Orta Doğu’dan gelen olumlu haberler; çünkü bu gelişmeler petrol fiyatlarının düşmesine yol açtı” dedi.

ABD ve İran, çarşamba günü geçici anlaşmanın metnini yayımladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın taahhütlerine uymaması halinde saldırıları yeniden başlatabileceği ve İranlı yetkilileri hedef alabileceği tehdidinde bulundu.

14 maddelik anlaşma, taraflara nihai bir ateşkes üzerinde müzakere etme fırsatı vermek amacıyla nisan ayında ilan edilen ateşkesi 60 gün daha uzatıyor.

Trump’ın İran liderlerinin “uslu durmaması” halinde bombardımanı yeniden başlatabileceğini söylemesinin ardından, petrol fiyatları çarşamba günkü yükselişlerini geri vererek düştü.

Wong, “Piyasa katılımcılarının artık ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yeniden faiz artırımı döngüsüne başlama olasılığını daha yüksek fiyatladığını göz önüne alırsak, altının yukarı yönlü hareketinin sınırlı kalmasını bekliyorum” dedi.

Fed’in çarşamba günü politika faizini %3,50-%3,75 aralığında sabit bırakmasının ardından yayımlanan projeksiyonlara göre, bankanın 19 politika yapıcısından 9’u bu yıl faiz artırımı gerekebileceğini düşünüyor.

CME FedWatch verilerine göre, yatırımcılar artık aralık ayında Fed’in faiz artırma ihtimalini %85 olarak fiyatlıyor. Bu oran, Fed kararından önce %61 seviyesindeydi.

Diğer değerli metallerde ise; spot gümüş %1,8 yükselerek ons başına 69,18 dolara çıktı. Platin %1,2 artışla 1.757,53 dolara yükseldi. Paladyum %1,3 değer kazanarak 1.329,99 dolara ulaştı.