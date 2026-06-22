Altında toparlanma

Altın, İran’ın ABD-İran barış görüşmelerinde ilerleme sağlandığını açıklamasının ardından petrol fiyatlarının gerilemesiyle, geçen seansta gördüğü bir haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesinden pazartesi günü toparlandı.

Altın, İran’ın ABD-İran barış görüşmelerinde ilerleme sağlandığını açıklamasının ardından petrol fiyatlarının gerilemesiyle, geçen seansta gördüğü bir haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesinden pazartesi günü toparlandı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) şahin sinyalleri sonrası faizlerin daha da yükseleceği beklentisi, değerli metalin görünümünü baskılamayı sürdürdü.

Spot altın yüzde 0,9 yükselerek ons başına 4.197,41 dolara çıktı. Cuma günü 11 Haziran’dan bu yana en düşük seviyesini gören metal, böylece kayıplarının bir kısmını geri aldı. Ağustos vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,7 düşüşle 4.215,90 dolara geriledi.

İsviçre’de üst düzey ABD ve İranlı yetkililer arasında yapılan ilk tur görüşmeler pazartesi günü sona erdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran devlet televizyonu Press TV’ye yaptığı açıklamada görüşmelerde iyi ilerleme kaydedildiğini söyledi. Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan tarafından yayımlanan ortak açıklamada da ABD ile İran’ın 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya ulaşmayı hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı belirtildi.

Marex analisti Edward Meir, “İsviçre’deki durum birkaç saat öncesine göre oldukça farklı. Taraflar kısa süre önce tartışma halindeydi, ancak şimdi bir ilerleme kaydediliyor gibi görünüyor. Bir süre daha jeopolitik gelişmelere göre işlem yapacağız, ancak tablo çok akışkan; bu nedenle şimdilik kenardan izlemek daha doğru olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamanın ardından Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 1’in üzerinde düştü. Yüksek petrol fiyatları enflasyon endişelerini artırırken, faizlerin daha da yükseleceği beklentisini güçlendiriyor. Faiz getirisi olmayan altın ise yüksek faiz ortamında cazibesini kaybetme eğiliminde oluyor.

Öte yandan Fed Başkanı Kevin Warsh’ın geçen haftaki basın toplantısında enflasyona güçlü vurgu yapması ve faiz artışı için hangi koşulların gerekli olacağına dair daha dengeli bir çerçeve sunmaması, yatırımcıların yakın dönemde yeni bir faiz artışı beklemesine yol açtı. Fed’in 19 politika yapıcısından dokuzu bu yıl politika faizinin artırılması gerekeceğini düşünüyor.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, aralık ayında faiz artışı ihtimalini yüzde 89 olarak fiyatlıyor. Bu oran, Fed toplantısı öncesinde yüzde 61 seviyesindeydi.

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 1,8 artışla ons başına 66,10 dolara, platin yüzde 0,2 yükselişle 1.667,97 dolara çıktı. Paladyum da yüzde 1 artışla 1.270,41 dolara yükseldi.