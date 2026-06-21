Amacımız farkındalık yaratmak

“Sanatla Öğreniyorum: Ellerimiz Konuşuyor” projesinin mimarı ve anlatıcısı Koç, KIBRIS’a özel açıklamalarda bulundu; projenin detaylarını ve gelecek dönemlerdeki hedeflerinden bahsetti

“Sanatla Öğreniyorum: Ellerimiz Konuşuyor” projesinin mimarı ve anlatıcısı Koç, KIBRIS’a özel açıklamalarda bulundu; projenin detaylarını ve gelecek dönemlerdeki hedeflerinden bahsetti

Candan MERT

Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın (LBO) hayata geçirdiği “Sanatla Öğreniyorum: Ellerimiz Konuşuyor” projesinin mimarı ve anlatıcısı Sanem Koç, bu anlamlı proje hakkında KIBRIS’a açıklamalarda bulundu. Geçmişten günümüze birçok eğitim aldığını kaydeden Koç, bu eğitimler çerçevesinde her zaman farkındalık oluşturmaya yönelik harekete geçmek istediğini ve günümüzde bu çabaların filiz verdiğini aktardı. Koç, mevcut projenin çocuklara yönelik olduğunu ve bu projeye ek olarak ileriki süreçlerde yetişkinlere yönelik de projeler düzenleyeceklerini dile getirerek, “Amacımız işitme engelli bireyler için farkındalık yaratmak” dedi.

“Sanatın gücünün farkına vardım”

Sanat Terapi ve Yaratıcı Drama eğitimlerini tamamladığını ve mevcut durumda Müzik Terapi eğitimlerine devam ettiğini anlatan Sanem Koç, bu eğitimleri alırken sanatın farkındalık yaratma ve eğitim gücünün farkına vardığını ifade etti. Bu durumun kendisini çok etkilediğini dile getiren Koç, halihazırda çalıştığı Lefkoşa Türk Belediyesi’nde bu durumu faydalı hale getirme yollarını aradığını aktardı. O dönemki süreçte çocuklar için devam eden projelerinin de bulunduğunu kaydeden Koç, bu projelerin yanında “Sanatla Öğreniyorum” fikrinin doğduğunu söyledi. Sanatı kullanarak bilgiyi daha eğlenceli hale getirmek istediklerini vurgulayan Koç, “Vermek istediğimiz bilgiyi empatiyle ve akılda kalıcı şekilde iletme yollarını düşündük ve bu projeyi yapmaya karar verdik” dedi.

“Geçmişteki düşüncelerim filizlendi”

Bu dönemin konusu olarak “Ellerimiz Konuşuyor” konusunu seçtiklerini anlatan Sanem Koç, daha önce aldığı eğitimlerin arasında İşaret Dili eğitimlerinin de bulunduğunu ve bu anlamda da haber bültenlerinin hazırlanmasına destek olduğunu aktardı. O dönemlerde işitme engelli bireyler için aktif olarak çalışmalar yürüttüklerini de belirten Koç, “O zamanlarda hep ‘nasıl daha fazla katkı koyabilirim’ düşüncelerim vardı. O düşünceler şimdi filizlendi, diyebilirim” dedi. Bu dönemin konusu olarak seçilen ‘Ellerimiz Konuşuyor’ konusu hakkında da açıklamalarda bulunan Koç, bu konunun ‘işaret dili’ ve ‘işitme engelli bireyler için sağlıklı iletişim’ konularıyla doğrudan ilişkili olduğunu dile getirdi. Bu konular çerçevesinde özellikle amaçlarının ‘farkındalık yaratmak’ olduğunu vurgulayan Sanem Koç, “Çünkü bizim sahnedeki amacımız aslında eğitim vermek değil, eğitim almasak bile iletişim kurabilineceği konusunda farkındalık yaratmak” ifadelerini kullandı.

“İletişimi ön planda tutuyoruz”

Proje bağlamında ‘iletişimin’ de ön plana alındığını kaydeden Koç, “Biz sağlıklı iletişim kurabiliyoruz, konuşabiliyoruz, duyabiliyoruz, duyduğumuza cevap verebiliyoruz. Bu noktada ‘Bu olmazsa nasıl iletişim kurabiliriz?’ noktasında da farkındalık yaratmak istedim. Kurumum bu fikre çok destek oldu, başkanımız da aynı şekilde destek oldu ve bu projeleri adım adım yapmaya devam ediyoruz” dedi. Fikrin doğuşunun ardından okullar ile iletişime geçtiklerini ve sıra sıra okullarda bu projeyi uygulamaya başladıklarını belirten Sanem Koç, çocukların aktif katılımlarından memnun olduklarını vurguladı. Projenin interaktif bir proje olduğuna dikkat çeken Koç, kendisi ile beraber olan ekibin anlatıcı pozisyonunda değil, daha çok yönlendirici pozisyonunda olduğunu kaydetti. Sanatın farklı dalları kullanılarak uygulanan proje çerçevesinde bir müzisyen ve iki oyuncunun bulunduğunu aktaran Koç, kendisinin ise anlatıcı olduğunu ve her adımın bir oyun şeklinde ilerletildiğini belirtti.

“Çocuklar çok istekli oluyor”

Koç, “İçerisinde oyun da, müzik de, anlatı da var. Çocukların ilk defa karşılaştıkları bir tarz olduğu için çocuklar çok heyecanlı oluyor ve çocukları sahneye çağırdığımızda çok istekli oluyorlar” ifadeleriyle, projenin çocuklar üzerindeki etkilerini anlattı. Oyun içerisinde çocukları sahneye çıkardıklarını ve kendi isimlerini işaret dili alfabesi ile yazmayı öğrettiklerini dile getiren Sanem Koç, “Ekip olarak bu projenin gidişatından ve çocukların hevesinden çok tatmin olduk. Öğretmenlerden aldığımız geri dönüşler kapsamında, çocuklar okullarına geri dönerken bile işaret dili alfabesi ile bir şeyler konuşmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı. Koç, verilen emeğin karşılığını bu dönütler ile aldıklarını kaydederek, bu durum karşısında onore olduklarını ve sağlamış oldukları farkındalığın yerini bulmasının kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

Dönem başındaki hedeflerinin, ‘dönem sonuna kadar Lefkoşa’daki okulları bitirmek’ olduğunu söyleyen Koç, dönemin sonlanması ile beraber tüm devlet okullarını bitirdiklerini ve birkaç özel okul haricinde özel okullarda da bu projeyi gerçekleştirme fırsatı bulduklarını anlattı. Genel olarak projeye gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getiren Koç, “Salonu olmayan okullarımıza belediye olarak otobüs ayarladık, otobüsle öğrencilerimizi Arabahmet Kültür Evi’ne getirdik. Çocuklar hem çevreyi gördüler hem de yeni bir aktiviteye katıldılar. Bu anlamda, bu dönemki hedefimize de ulaşmış olduk” ifadelerini kullandı.

“Yetişkinler için de proje yapacağız”

Yeni dönem için hedeflerinden de bahseden Proje Anlatıcısı Sanem Koç, bundan sonraki hedefin Lefkoşa sınırları dışındaki şehirlerdeki çocuklarla buluşmak olduğunu kaydetti. Daha sonraki hedefin ise yetişkinlere yönelik farkındalık projeleri düzenlemek olduğunu dile getiren Koç, “Konu yine, ‘Sanatla Öğreniyorum: Ellerimiz Konuşuyor’ olacak ama yetişkinler için formatı biraz daha değiştireceğiz” dedi.

Koç, konuşmasını, “Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Diğer okullarda ve diğer şehirlerde buluşmak üzere…” ifadeleriyle sonlandırdı.