Amcaoğlu: Akaryakıtta aynı politika devam edecek

BRT’de yayınlanan Gündem 12 programında Pembe Paşaoğluları’nın sorularını yanıtlayan Amcaoğlu, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara rağmen fiyat artışlarının tüketiciye doğrudan yansıtılmadığını belirtti.

BRT’de yayınlanan Gündem 12 programında Pembe Paşaoğluları’nın sorularını yanıtlayan Amcaoğlu, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara rağmen fiyat artışlarının tüketiciye doğrudan yansıtılmadığını belirtti.

Dizelin litresinin 60 TL, 95 oktan benzinin 61,12 TL, 98 oktan benzinin ise 62,12 TL seviyesinde tutulduğunu ifade eden Amcaoğlu, bu politikanın 142 akaryakıt istasyonunun faaliyetini sürdürebilmesi ve iki tedarikçinin ülkeye kesintisiz ürün getirebilmesi gözetilerek yürütüldüğünü kaydetti.

Akaryakıt otomasyon sistemi üzerinden depolardaki stokların, istasyon rezervlerinin ve satış hareketlerinin elektronik ortamda takip edildiğini anlatan Amcaoğlu, fiyat politikasının günlük ve kısa vadeli piyasa hareketlerine göre belirlenmediğini söyledi.

“Pervasızca davransaydık hayat pahalılığı yüzde 20’nin altında olmayacaktı”

Amcaoğlu, uluslararası piyasalardaki artış ve düşüşlerin doğrudan pompa fiyatlarına yansıtılması halinde son açıklanan yüzde 16,95’lik hayat pahalılığının daha yüksek gerçekleşeceğini savundu.

“Eğer biz pervasızca davranmış olsaydık, yaklaşık bu üç-dört aylık sürede akaryakıt fiyatlarında günündeki artış ve indirimlere göre hareket etmiş olsaydık, gerçekleşen hayat pahalılığı yüzde 20’nin altında olmayacaktı” diyen Amcaoğlu, hükümet içinde de bu yönde bir politika yürütüldüğünü belirtti.

Amcaoğlu, bir aşamada yapılan beş günlük ortalama hesaplamalarda motorinin litresine 3,20 TL, benzinin litresine ise 76 kuruş zam ihtiyacı ortaya çıktığını, ancak bu artışların fonlama yoluyla fiyatlara yansıtılmadığını söyledi.

Son piyasa hareketlerinde de motorinde 8,75 TL, benzinde ise 3 TL’yi aşan artış baskısı oluştuğunu ifade eden Amcaoğlu, hükümetin bu farkları da fonlayarak mevcut fiyat politikasını sürdürdüğünü kaydetti.

Akaryakıt üzerinden alınan yedi ayrı vergi başlığının geçmiş dönemde sıfırlandığını belirten Amcaoğlu, bu politikanın kamu maliyesine bazı aylarda 200 milyon TL, bazı aylarda ise 300 milyon TL’yi aşan gelir kaybı olarak yansıdığını söyledi.

Vergilerin kalıcı biçimde kaldırılması yönündeki eleştirilere de yanıt veren Amcaoğlu, akaryakıt üzerindeki bazı gelirlerin tarım, turizm ve diğer kamusal destek mekanizmalarıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

Akaryakıtın ülkenin yaklaşık 4 milyar dolarlık yıllık ithalatında ilk sırada bulunduğunu söyleyen Amcaoğlu, fiyatlama yapılırken yalnızca tüketicinin ödediği litre fiyatının değil, turizmden tarıma kadar ekonominin tamamındaki etkilerin hesaplandığını ifade etti.

Amcaoğlu, 27 Avrupa Birliği ülkesinin güncel akaryakıt fiyatlarını incelediğini de belirterek, KKTC’deki fiyatların daha düşük olduğunu savundu.

“Yeniden yükselirse aynı politika devam edecek”

Petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi halinde hükümetin nasıl hareket edeceği sorusuna Amcaoğlu, mevcut politikanın sürdürüleceği yanıtını verdi.

“Yeniden yükselirse evet, aynı politika devam edecek” diyen Amcaoğlu, ihtiyaç oluşması halinde daha önce olduğu gibi vergi başlıklarının yeniden sıfırlanabileceğini söyledi.

Amcaoğlu, “Manevra yapabileceğimiz elimizde birikim var, fon var. Birikimin olmadığı, fonun olmadığı zaman da vergiler sıfırlanarak gerekirse bu konudaki adımlar atılmaya devam edilecek” ifadelerini kullandı.

Akaryakıttaki her yüzde 1’lik artışın yalnızca kamu maliyesi açısından altı aylık yaklaşık 500 milyon TL’lik etki oluşturduğunu belirten Amcaoğlu, kısa vadeli vergi gelirinden vazgeçmenin daha büyük maliyetlerin önlenmesi açısından tercih edilebileceğini söyledi.

“50 milyon liralık bir geliriniz olurken 500 milyon ödeyecekseniz, ben 50 milyonu almaktan çoktan vazgeçmişim demektir” diyen Amcaoğlu, hükümetin elindeki araçları kullanmaya devam edeceğini kaydetti.

Amcaoğlu ayrıca, akaryakıt fiyatları ile elektrik tarifelerinin aynı mekanizma üzerinden belirlenmediğini vurguladı. Kıb-Tek’in kullandığı yakıtın dış piyasadan ithal edildiğini ve elektrik üretim maliyetinin kendi fiyatlama politikalarından bağımsız olduğunu belirten Amcaoğlu, “Bizdeki akaryakıt fiyatlarıyla Elektrik Kurumu’nun kilovatsaat başına aldığı ücretlerin fiyatlamaları aynı şey değildir. Tamamen birbirinden bağımsız iki ayrı çalışmadır” dedi.