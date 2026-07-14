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Amcaoğlu: Geleceğe yapılan en değerli yatırım, çocuklarımıza yapılan yatırımdır

KIBRIS 5
Yayınlama: 14 Temmuz 2026 Salı 01:15 | Güncellendi: 13.07.2026 23:09 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Ziyaret sırasında çocuklarla bir araya gelen Amcaoğlu, onların enerjisi, heyecanı ve yüzlerindeki gülümsemenin tüm yorgunluğunu unutturduğunu belirtti. Çocuklar için atılan her adımın ne kadar doğru ve kıymetli olduğuna bir kez daha tanıklık ettiğini ifade eden Amcaoğlu, “Çünkü geleceğe yapılan en değerli yatırım, çocuklarımıza yapılan yatırımdır.…
Amcaoğlu: Geleceğe yapılan en değerli yatırım, çocuklarımıza yapılan yatırımdır

Ziyaret sırasında çocuklarla bir araya gelen Amcaoğlu, onların enerjisi, heyecanı ve yüzlerindeki gülümsemenin tüm yorgunluğunu unutturduğunu belirtti. Çocuklar için atılan her adımın ne kadar doğru ve kıymetli olduğuna bir kez daha tanıklık ettiğini ifade eden Amcaoğlu, “Çünkü geleceğe yapılan en değerli yatırım, çocuklarımıza yapılan yatırımdır.” dedi.

Çocukların sporla büyümesi, özgüven kazanması ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için çalışmaya, onların yanında olmaya ve her alanda destek vermeye kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Amcaoğlu, bu doğrultudaki çalışmaların süreceğini kaydetti.

Kaynak: Gündem Kıbrıs