Amcaoğlu: Gönyeli Göleti’ndeki bakım ve onarım çalışması tamamlandı

Amcaoğlu, geçtiğimiz kış yaşanan yoğun yağışlar ve sel nedeniyle baraj hattının tahliye vanasının yerinden koptuğunu belirterek, o günün şartlarında sistemi güvenli hale getirmek ve su kaybını önlemek amacıyla hattın geçici olarak kapatıldığını ifade etti. Havaların elverişli hale gelmesiyle birlikte ise yeni tahliye vanasının yerine monte edilere…

Amcaoğlu, geçtiğimiz kış yaşanan yoğun yağışlar ve sel nedeniyle baraj hattının tahliye vanasının yerinden koptuğunu belirterek, o günün şartlarında sistemi güvenli hale getirmek ve su kaybını önlemek amacıyla hattın geçici olarak kapatıldığını ifade etti. Havaların elverişli hale gelmesiyle birlikte ise yeni tahliye vanasının yerine monte edilerek sistemin yeniden devreye alındığını kaydetti.

Çalışma sürecinin sanıldığından çok daha zorlu geçtiğini vurgulayan Amcaoğlu, göletin yıllar önce inşa edilmesi nedeniyle mevcut hat ile günümüzde kullanılan malzemelerin birbiriyle uyum sağlamadığını belirtti. Bu nedenle ihtiyaç duyulan birçok bağlantı parçasının belediye ekipleri tarafından üretilerek eski altyapının yeni sistemle uyumlu hale getirildiğini söyledi.

Tamamlanan çalışmayla suyun kontrollü şekilde kullanılmasının sağlandığını ifade eden Amcaoğlu, böylece hem doğal kaynakların hem de doğanın koruma altına alındığını dile getirdi.

Bu zorlu süreçte belediye ekipleriyle omuz omuza çalışarak katkı sağlayan Nazlı Kardeşler Construction LTD’ye emekleri, iş birliği ve destekleri için teşekkür eden Amcaoğlu, kentin altyapısını güçlendiren, doğal kaynakları koruyan ve üretimi destekleyen çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.