Amcaoğlu’ndan “Demir Yumruk” Metin Turunç’a destek

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, 11 Temmuz’da çıkacağı büyük karşılaşma öncesinde KKTC’li milli boksör, “Demir Yumruk” lakaplı Metin Turunç’u makamında ağırladı.

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, 11 Temmuz’da çıkacağı büyük karşılaşma öncesinde KKTC’li milli boksör, “Demir Yumruk” lakaplı Metin Turunç’u makamında ağırladı.

Ziyarette, WBC kemer maçı öncesinde Turunç’a başarı dileklerini ileten Amcaoğlu, milli sporcuyu tebrik ederek böylesi önemli bir organizasyonda KKTC’yi temsil edecek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Amcaoğlu, sporcuların uluslararası arenada elde ettiği başarıların ülke adına büyük gurur kaynağı olduğunu belirterek, Metin Turunç’a 11 Temmuz’daki karşılaşmada başarılar diledi.

Milli boksör Metin Turunç ise desteklerinden dolayı Başkan Amcaoğlu’na teşekkür etti.