Amcaoğlu, Okçuluk Federasyonu’nu kabul etti

KKTC Okçuluk Federasyonu Başkanı Serkan Taydaş ve yönetim kurulu üyeleri Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

KKTC Okçuluk Federasyonu Başkanı Serkan Taydaş ve yönetim kurulu üyeleri Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Amcaoğlu, federasyonun çalışmalarını takdirle izlediklerini belirterek sporun her alanına imkanları ölçüsünde destek verdiklerini bundan böyle de destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Federasyon yöneticileri ise Amcaoğlu’na okçuluk sporuna yapmış olduğu desteklerinden dolayı teşekkür ederek iş birliklerinin artarak devam etmesini arzu ettiklerini ifade ettiler.