Anastasiadis, “Kratos Mafia” kitabında yer alan iddiaları reddetti

Eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, gazeteci-yazar Makarios Drusiotis’in yazdığı “Kratos Mafia” (Mafya Devleti) kitabında yer alan iddiaları “kesin bir dille” reddetti.

Eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, gazeteci-yazar Makarios Drusiotis’in yazdığı “Kratos Mafia” (Mafya Devleti) kitabında yer alan iddiaları “kesin bir dille” reddetti.

Alithia gazetesinin haberine göre, Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi’nin başlattığı prosedürle ilgili yazılı açıklama yapan Anastasiadis, yetkililerin yaptığı suçlamalardan çoğunun, Drusiotis’in kitabında kaydedilen iddialar arasında yer almadığı gibi, soruşturma sürecinde kendisine hiç sunulmadığını ve buna bağlı olarak, bu konuda, belgelenmiş bir şekilde uygun yanıtları verme fırsatı olmadığını kaydetti.

Habere göre Anastasiadis, Drusiotis’in zenginlik, yolsuzluk ve buna benzer diğer iftiralarının “dayanaksız” olduğunu belirtirken, ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyerek gereken cevapları vereceğini ifade etti.

Anastasiadis, açıklamasında kesin bir dille reddettiği bu iddiaların, yetkili makamlar tarafından hemen araştırılmasını talep ederek, herhangi bir iyi veya kötü niyetli imanın önüne geçilebilmesi için, Rum Başsavcılığı ile Başsavcılık Yardımcılığı’nın gözetiminden muaf tutulmak istediğini kaydetti.

-Hükümet kanadından açıklama

Gazete, bir diğer haberinde ise, Rum Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis’in, Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi’nin başlattığı süreçle ilgili açıklamasına yer verdi.

Habere göre Letimbiotis, hükümetin yolsuzluk olaylarına hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğini ve Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi’nin başlattığı araştırmaya saygı duyduklarını kaydetti.

Letimbiotis, Anayasa ve ilgili yasal çerçeveler temelinde öngörülen hukuki prosedürlerin izleneceğini belirterek, bu prosedürlerin, olayın tamamen aydınlatılabilmesi için sorumlulukla yürütülmesi gerektiğine işaret etti.

Adalete güvendiklerini söyleyen Letimbiotis, yürütme erkinin de soruşturmanın selameti ve Anayasa’ya uygunluğunun sağlanması açısından bazı adımlar atması gerektiğini kaydetti.

-Drusiotis’in avukatı: “Kazanılmış ilk zafer”

Gazete, bir başka haberinde de Drusiotis’in avukatı Lito Kariolu’nun, Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi’nin başlattığı sürecin, Drusiotis’in uzun yıllardır süren mücadelesinde kazanılmış ilk zafer olduğunu açıkladığını yazdı.

Habere göre Kariolu, kurumların işleyişiyle ilgili kritik konulara değinen Drusiotis’in, Anastasiadis’in siyasi gücü ve nüfuzu nedeniyle sistematik şekilde değersizleştirildiğini kaydederek, soruşturmanın ucunun polis, istihbarat teşkilatı, Hukuk Dairesi ve benzeri birçok kritik kuruma dokunduğunu; hatta ilk kez yargı erkindeki aktif bir üyenin de soruşturmaya dahil edildiğini belirtti.

Kariolu, yürütme erkinin bir an önce soruşturmaya Bakanlar Kurulu tarafından bağımsız bir sorgu memuru atanması gerektiğini ifade etti.