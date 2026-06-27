Ankara'da Güngör, Ercan ve ulaşım masadaydı...

Temaslarını BRT’ye değerlendiren Ataoğlu ve Arıklı, görüşmelerin olumlu ve verimli geçtiğini söyledi.

Temaslarını BRT’ye değerlendiren Ataoğlu ve Arıklı, görüşmelerin olumlu ve verimli geçtiğini söyledi.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, Erhan Arıklı ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileriyle Güngör Çöplüğü konusunu görüştüklerini belirterek, yaptıkları çalışmaların sonuçlanma aşamasında olduğunu ifade etti.

Ataoğlu, “Önümüzdeki süreçte ilgili genel müdür KKTC’ye gelecek. Yerel yöneticiler ve ilgili paydaşlarla bir araya geleceğiz. Güngör Çöplüğü’nün ihalesi için düğmeye basmış olacağız.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndaki görüşmelerinde uçak bileti fiyatlarının yüksek oluşunu gündeme getirdiklerini belirten Ataoğlu, bakanla Ercan Havalimanı’nın güvenlik sertifikasyon işlemlerinin tamamlanmasıyla ilgili de görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın 10 Temmuz’da KKTC’ye geleceğini aktaran Ataoğlu, Yılmaz’ın ziyaretinde siyasi parti başkanları ve hükümet ortaklarıyla görüşeceğini, birçok konunun da karar aşamasına getirileceğini söyledi.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile limanlar, Ercan Havalimanı ve önümüzdeki süreçte karayollarında yapılacak çalışmalarla yeni projeleri görüştüklerini aktardı.

Girne Dağyolu Çatalköy-Erülkü Çemberi yolunun tamamlanmasının ardından Ercan-İskele alternatif çevre yolu projesi için çalışmaların başladığını aktaran Arıklı, Bakan Uraloğlu’nun çalışmaların başlatılması talimatını verdiğini söyledi.

En büyük sıkıntılardan birinin uçak bileti fiyatlarının yüksekliği olduğuna dikkati çeken Arıklı, bu konuyla ilgili ne gibi alternatif önlemler alınabileceğini görüştüklerini ifade etti.

Arıklı, şunları da kaydetti:

“Ercan Havalimanı’nın uluslararası uçuşlara hazır hâle gelmesi için iç hat kapsamına alınması gerekir. Bunun da bazı şartları var. Pazartesi günü bu konuyla ilgili heyetler adaya gelecek. Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulunacaklar, eksikler tespit edilecek, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kriterlerine uygun olup olmadığı denetlenecek ve bir çalışma haritası sunulacak. Biz de o çalışmaları en kısa sürede gerçekleştireceğiz.”

Bakan Arıklı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı ziyaretlerinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini de söyledi.