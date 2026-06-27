Ankara’dan GKRY iddialarına yalanlama

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na yakın kaynaklar, Gazze Barış Kurulu’nun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde toplanacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na yakın kaynaklar, Gazze Barış Kurulu’nun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde toplanacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Kaynaklar, planlanan organizasyonun yalnızca Gazze Yüksek Temsilciliği Ofisi, Tony Blair Institute for Global Change temsilcileri ile Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi yetkililerinin katıldığı teknik ve iç koordinasyon toplantısından ibaret olduğunu belirtti.

Toplantının GKRY’de düzenlenmesinin ulaşım ve uçuş kolaylığı nedeniyle tercih edildiği ifade edilirken, GKRY’nin organizasyonda ev sahibi ya da herhangi bir rol üstlenmediği vurgulandı. Açıklamada, toplantının Gazze Barış Kurulu ile ilişkilendirilmesinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.