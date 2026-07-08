Ankara NATO Liderler Zirvesi’nden aile fotoğrafı

Bu yıl Ankara’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’ne katılan NATO’ya üye ülkeler, gelenekselleşen aile fotoğrafını çektirmeyi ihmal etmedi.

Bu yıl Ankara’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’ne katılan NATO’ya üye ülkeler, gelenekselleşen aile fotoğrafını çektirmeyi ihmal etmedi.

NATO 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Türkiye’nin başkenti Ankara’da gerçekleştiriliyor.

Zirve kapsamında 32 üye ülkenin liderleri bugün Başkente geldi.

Program kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna resepsiyon ve akşam yemeği düzenlendi.

BEŞTEPE’DE NATO AİLE FOTOĞRAFI

Resepsiyona katılan liderler, gelenekselleşen aile fotoğrafını çektirmeyi ihmal etmedi.

Fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında ABD Başkanı Donald Trump’ın yer aldığı görüldü.