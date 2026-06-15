Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi başvuruları almaya başladı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı için uluslararası öğrenci kontenjanları kapsamında KKTC uyruklu öğrencilere ayrılan kontenjanlara başvuruları almaya başladı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı için uluslararası öğrenci kontenjanları kapsamında KKTC uyruklu öğrencilere ayrılan kontenjanlara başvuruları almaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dişilişkiler Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, başvuruların 26 Haziran Cuma günü, saat 23.59’a kadar https://aybu.edu.tr/oidb/tr adresinden yapılması gerektiği kaydedildi. Açıklamada, Türkiye saatiyle 23.59’da ekranın kapatılacağı uyarısı da yapıldı.

Belirlenen kontenjanlar için detaylı bilgiye https://aybu.edu.tr/oidb/tr adresinden ulaşılabilir.