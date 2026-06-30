Ankara ziyareti için mahkemeden izin istedi!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in eşi Begona Gomez, 7-10 Temmuz tarihleri arasında yurt dışına çıkabilmek için mahkemeden izin talep etti.
Başvuruda, NATO Ankara Zirvesi’nde eşine eşlik etmek ve kızının Londra’daki mezuniyet törenine katılmak istediği belirtildi.
Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında pasaportuna el konulan Begona Gomez’in, “nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanma” suçlamalarıyla yargı süreci devam ediyor.
Pasaportunu 24 Haziran’da mahkemeye teslim eden Gomez’in talebi yargının değerlendirmesine sunuldu.