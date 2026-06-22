Araç Yol Ortasındaki Yayaya Çarptı: Bir Kişi Ağır Yaralı

KIBRIS 3

Yayınlama: 22 Haziran 2026 Pazartesi 16:56 | Güncellendi: 22.06.2026 14:13 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Polis tarafından verilen bilgiye göre, E.C. (51) yönetimindeki araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada, Zabitler Petrol önlerine geldiğinde, o esnada gidiş istikametine göre yolun ortasında durmakta olan Gazimağusa sakini R.N.’ye (54) çarptı.

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Polis tarafından verilen bilgiye göre, E.C. (51) yönetimindeki araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada, Zabitler Petrol önlerine geldiğinde, o esnada gidiş istikametine göre yolun ortasında durmakta olan Gazimağusa sakini R.N.’ye (54) çarptı. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan R.N., kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisiyle Yeniboğaziçi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. R.N.’nin yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı öğrenildi. Kazanın ardından araç sürücüsü E.C. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.