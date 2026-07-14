Aracın çarptığı 85 yaşındaki yaya ağır yaralandı

Aydınköy’de aracın çarptığı 85 yaşındaki yaya Necibe Yılmaz ağır yaralandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bu sabah saat 10.00 sıralarında, Aydınköy’de Laleli Sokak’ta dikkatsizce kuzey istikametine doğru geri geri seyreden Muhittin Bodaloğlu (E-54) yönetimindeki UT 305 plakalı araçla yaya Necibe Yılmaz’a (K-85) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Yılmaz, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alınırken araç sürücüsü Bodaloğlu tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.