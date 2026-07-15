Aracında bonzai ve hap ele geçirildi

Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve İlaç ve Eczacılık Yasası’na aykırı hareket” suçlarından tutuklanan H.K. mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve İlaç ve Eczacılık Yasası’na aykırı hareket” suçlarından tutuklanan H.K. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Yılmaz Sevdalı, 14 Temmuz 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin Lefkoşa Sanayi trafik ışıkları olarak bilinen bölgede devriye yaptıkları sırada, Gazimağusa istikametine doğru şüpheli şekilde seyreden BMW marka bir aracı durdurduklarını söyledi.

Polis, araçta yapılan aramada orta konsol bölümünde şeffaf poşet içerisinde yaklaşık 11 gram bonzai türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, iki adet yarısı içilmiş sigara izmariti ile 6 adet hap bulunarak emare alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti.

Sevdalı, zanlının adresini vermemesi nedeniyle ikametgahının tespit edilemediğini ve bu nedenle herhangi bir ev araması yapılamadığını kaydetti.

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri nasıl temin ettiğinin araştırılması gerektiğini, ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı’na, muhafazasında kullanılan naylon parçalarının ise Polis Genel Müdürlüğü Parmak İzi Şubesi’ne gönderileceğini belirterek soruşturmanın selameti açısından zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.