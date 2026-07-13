Arhun: Asgari ücret dört kişilik bir ailenin geçim ücreti değil

Yazılı açıklama yapan Arhun, ücret politikalarının “Popülist söylemler” yerine bilimsel veriler, ülkenin demografik yapısı, kişi başına düşen milli gelir, verimlilik artışı ve ekonomik gerçekler dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yazılı açıklama yapan Arhun, ücret politikalarının “Popülist söylemler” yerine bilimsel veriler, ülkenin demografik yapısı, kişi başına düşen milli gelir, verimlilik artışı ve ekonomik gerçekler dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“Asgari ücret dört kişilik bir ailenin geçim ücreti değildir. Asgari ücret, tam zamanlı çalışan bir kişinin yasal olarak alabileceği en düşük ücrettir.” ifadelerini kullanan Arhun, hane gelirinin çalışan sayısı, farklı gelir kaynakları ve ekonomik faaliyetlerin toplamından oluştuğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) tarafından açıklanan verilere göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 43 bin 469 TL olarak hesaplandığını aktaran Arhun, bu rakamın kişi başına 10 bin 867 TL’ye denk geldiğini belirtti.

KKTC İstatistik Kurumunun 2024 yılı verilerine göre, ülkede ortalama hane halkı büyüklüğünün 2,93; hane başına düşen ortalama çalışan sayısının ise 1,19 olduğunu ifade eden Arhun, “Ülkemizin gerçek demografik yapısı esas alındığında, dört kişilik aile yerine ortalama hane halkı büyüklüğü üzerinden hesaplama yapılması daha doğru ve bilimsel bir yaklaşım olacaktır.” dedi.

Arhun, kişi başına düşen açlık sınırı esas alındığında, KKTC’de ortalama bir hanenin açlık sınırının yaklaşık 31 bin 841 TL seviyesinde oluştuğunu savundu.

Dört kişilik bir aile için hesaplanan açlık sınırının asgari ücretle doğrudan karşılaştırılmasının kamuoyunda yanlış algı oluşturduğunu ileri süren Arhun, “Ortalama bir hanede 1,19 kişinin çalıştığı dikkate alındığında, hane gelirinin değerlendirilmesi yalnızca tek bir asgari ücret üzerinden yapılamaz.” ifadelerini kullandı.