Arıklı: Bize göre 5+1 için zemin yok, olması da mümkün değil

Arıklı, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen Siyasi Partiler Konseyi toplantısı çıkışında basına açıklamalarda bulundu.

Arıklı, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen Siyasi Partiler Konseyi toplantısı çıkışında basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın siyasi parti liderlerini toplantıya çağırarak, Holguin ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdiğini belirten Arıklı, bu tür bilgilendirmelerin önemli olduğunu kaydetti.

Toplantıda özellikle Holguin’in oluşturmaya çalıştığı yol haritasının kendi inisiyatifiyle mi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşerek mi, yoksa başka aktörlerin etkisiyle mi gündeme geldiğini sorduklarını, Erhürman’ın “bu konuda herhangi bir bilgisi olmadığını aktardığını” kaydetti.

Arıklı, Holguin’in Ankara ve Atina’daki temaslarının ardından yeniden adaya gelerek 5+1 toplantısı için zemin oluşturmaya çalışacağını belirterek, “Bize göre böyle bir zemin yok, olması da mümkün değil.” dedi.

“Kıbrıs Türk halkını yeniden anlamsız bir sürecin içine çekmek yapılacak en büyük zulümlerden biri olur”

Arıklı, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın son açıklamalarının Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki tavrında değişiklik olmadığını gösterdiğini, Erhürman’ın da ortaya koyduğu dört maddelik metodolojiden taviz vermediğini belirtti. Kıbrıs Rum tarafının son dönemdeki çeşitli açılımlarına da işaret eden Arıklı, bu koşullarda Rum tarafının eşit şartlarda ve Crans-Montana’dan daha iyi şartlarda bir müzakere masasına dönmesini beklemenin “akla ziyan” oldu görüşünü dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres’in görev süresi sona ermeden Kıbrıs konusunda daha sonrakilerin çalışmasına devam edebilmesi için en azından bir “kağıt” çıkarmak istediğini anladığını söyleyen Arıklı, bunun zaman kaybından başka bir sonuç doğurmayacağını düşündüğünü ifade etti.

Arıklı, ucu açık bir görüşme sürecine girilmemesi ve masaya hangi koşullarda oturulacağının ve masadan nasıl kalkılacağının önceden bilinmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın bu konudaki ısrarı ve metodolojisinden taviz vermemesini önemli bulduklarını belirtti. Arıklı, ; “Kıbrıs Türk halkını yeniden anlamsız bir sürecin içine çekmek yapılacak en büyük zulümlerden biri olur.” dedi.