Arıklı: Brundi’deki Müslüman kardeşlerimizin yanındayız

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Şeyh Salum'un ziyareti nedeniyle memnuniyetini dile getiren Arıklı, “Dünyanın dört bir yanında bulunan Müslümanların birbirleriyle dayanışması, İslam Dünyası’nın gelişmesine ve ilerlemesine vesile olur. Bu nedenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Brundi’deki Müslümanlar kardeşlerimizin yanındayız” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Şeyh Salum'un ziyareti nedeniyle memnuniyetini dile getiren Arıklı, “Dünyanın dört bir yanında bulunan Müslümanların birbirleriyle dayanışması, İslam Dünyası’nın gelişmesine ve ilerlemesine vesile olur. Bu nedenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Brundi’deki Müslümanlar kardeşlerimizin yanındayız” dedi.

Görüşmede, ülkesindeki Müslüman toplumu ile ilgili bilgi veren Şeyh Salum, ülkenin laik olduğunu, devletin din için ayrılmış bir bütçesi olmadığını, bu yüzden halktan toplanan bağış dışında herhangi bir gelirlerinin olmadığını belirtti. Şeyh Salum, Brundi’de az da olsa temsiliyet kazandıklarını, haklarının anayasa tarafından güvence altına alındığını belirterek “En çok ihtiyacımız olan şey hastane ve okul. Bu konularda Müslüman Dünyası’nın desteğini bekliyoruz” dedi.