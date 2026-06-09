Arıklı: Cumhurbaşkanı’nın Hükümeti Muhatap Almaması Doğru Değil

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kıbrıs sorununa ilişkin yürütülen süreci değerlendirdi.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kıbrıs sorununa ilişkin yürütülen süreci değerlendirdi.

Kıbrıs meselesinde hareketli günlerin yaşandığını belirten Arıklı, önümüzdeki dönemde bu hareketliliğin daha da artacağını ifade etti. Süreci Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın takip ettiğini kaydeden Arıklı, görüşmelerde gayriresmi 5+1 toplantısının zeminini hazırlama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Sürecin somut bir sonuç üretmeyeceğini öne süren Arıklı, buna rağmen bazı kesimlerin beklentilerini sürdürdüğünü ifade etti. Hükümet olarak Cumhurbaşkanı Erhürman'ın ortaya koyduğu dört şartın akıbetini takip ettiklerini belirten Arıklı, “Bizim için önemli olan o şartların ne durumda olduğu ve bundan sonra ne yapılacağıdır” görüşünü dile getirdi.

Hükümetin görüşlerinin de süreç içerisinde ortaya konulması gerektiğini savunan Arıklı, Kuzey Kıbrıs’ta parlamenter sistemin uygulandığını hatırlatarak, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun açıklamalarının şahsi değil hükümet adına yapılan değerlendirmeler olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı ile Dışişleri Bakanı arasında yaşanan polemiğe de değinen Arıklı, Ertuğruloğlu’nun hükümetin ve Türkiye ile birlikte şekillendirilen yeni Kıbrıs politikasının önemli isimlerinden biri olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı’nın Dışişleri Bakanı’na yanıt vermeyeceği yönündeki açıklamasının, hükümeti muhatap almama anlamı taşıdığını ileri süren Arıklı, bunun devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını savundu.

Tahsin Ertuğruloğlu’na yönelik sosyal medya eleştirilerine de tepki gösteren Arıklı, hakaret içeren paylaşımları eleştirerek, Dışişleri Bakanı’nın hem hükümetin hem de Türkiye’nin resmi politikasını savunduğunu söyledi. Ertuğruloğlu’nun atanmış bir bakan olmasının, yürüttüğü görevin önemini azaltmayacağını ifade eden Arıklı, bu politikayı savunmaya devam edeceğini kaydetti.