Arıklı’dan 15 Temmuz mesajı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkarak gösterdiği tarihi direnişin önemine dikkat çekti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkarak gösterdiği tarihi direnişin önemine dikkat çekti.

Arıklı, 15 Temmuz 2016 gecesinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik düzenini ve milli birlik ruhunu hedef aldığını belirterek, milletin kararlı duruşu sayesinde bu girişimin başarısızlığa uğratıldığını ifade etti.

Mesajında, o gece demokrasi uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet ve saygıyla andığını vurgulayan Arıklı, gazilere de minnet duygularını iletti. Türk milletinin sergilediği dayanışma ve fedakârlığın, gelecek nesillere örnek olacak nitelikte olduğunu kaydetti.

Arıklı, açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verdi:

“15 Temmuz, demokrasiye sahip çıkmanın, milli iradeyi korumanın ve ortak değerler etrafında kenetlenmenin en güçlü örneklerinden biridir. Bu anlamlı günde aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, tüm milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü saygıyla selamlıyorum.”