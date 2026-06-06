Arıklı’dan millilere destek: Bu halk bu mutluluğu hak ediyor

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, CONIFA Avrupa Şampiyonası finali öncesinde yaptığı paylaşımda, geçmişte Kırgızistan ile kurulan spor ilişkilerine değinerek KKTC’nin uluslararası alanda karşı karşıya kaldığı spor ambargolarına dikkat çekti.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, CONIFA Avrupa Şampiyonası finali öncesinde yaptığı paylaşımda, geçmişte Kırgızistan ile kurulan spor ilişkilerine değinerek KKTC’nin uluslararası alanda karşı karşıya kaldığı spor ambargolarına dikkat çekti.

Bakan Arıklı’nın paylaşımı şöyle:

“CONİFA…

Sene 2025’in sonları…

Serdar Denktaş beni Azerbaycan’dan Kırgızistan’a gönderirken; ”Niye Kırgızistan?” diye sormuştu. Ben de; ”Azerbaycan’da hava ambargosunu deldik. Kırgızistan’la da spor ambargosunu deleceğiz” demiştim. Allah için müthiş desteği vardı Serdar Denktaş’ın.

Kırgızistan’a gider gitmez ortamı hazırladım. Dışişleri Bakanı Serdar Denktaş’a resmi davetiye çıkardık. Heyeti ile geldi. Dönerken yanında Kırgızistan Spor Bakanı, Kırgızistan Milli Futbol ve Basketbol takımı da vardı. KKTC Futbol ve Basketbolda ilk milli maçlarını yapmıştı.

Kırgızistan’a, başta AB ve Rusya olmak üzere bir çok ülke protesto NOTA’sı gönderdi. Bu Notalarla ilgili görüşü sorulduğunda Kırgız Spor Bakanı; ”O Notalarla piyano çalacağım” diye gırgır geçmişti.

Arkası gelmedi tabii. CTP Hükümeti o dönemde KKTC’nin seviyesini yükseltecek faaliyetlere destek vermiyordu. Oysa Annan Planının reddedilmesinin faturasını Rumlara çok ağır ödetebilirdik.

Şimdi ise biz, CONİFA ile avunuyoruz. “Bir sıfırdan büyüktür “ diyor ve gençlerimizi uluslararası arenada spor imkanına kavuşmaları dolayısı ile kutluyoruz. Bu imkanı yaratan federasyona ve özellikle Hüseyin Ekmekçi kardeşime teşekkür ediyor, “Şampiyonluğu alın gelin. Size bu yakışır. Bu halk bu mutluluğu hak ediyor” diyoruz.”