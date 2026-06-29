Arıklı'dan Sert Çıkış: Bilet Fiyatları Böyle Mi Kalsın?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arıklı, Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın (KTHY) geçmişteki yönetimler nedeniyle faaliyetlerini sonlandırmasının ardından KKTC-Türkiye hava ulaşımının özel havayolu şirketlerinin kontrolüne geçtiğini belirtti. Bugün Ercan destinasyonunun Türk hava yolu şirketleri için en kârlı hatlardan biri olduğunu ifade eden Ar…

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arıklı, Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın (KTHY) geçmişteki yönetimler nedeniyle faaliyetlerini sonlandırmasının ardından KKTC-Türkiye hava ulaşımının özel havayolu şirketlerinin kontrolüne geçtiğini belirtti. Bugün Ercan destinasyonunun Türk hava yolu şirketleri için en kârlı hatlardan biri olduğunu ifade eden Arıklı, geçmiş hükümetlerin ve mevcut hükümetin bilet fiyatlarını düşürmeye yönelik girişimlerinin serbest piyasa koşulları nedeniyle sonuçsuz kaldığını savundu.

Arıklı, özel hava yolu şirketlerine karşı etkili olmanın yolunun yeniden ulusal bir hava yolu şirketi kurmak olduğunu ancak bu yöndeki girişimlerinin hükümet ortağından yeterli desteği görmediğini ileri sürdü.

Elde kalan tek seçeneğin "Batum modeli" olduğunu belirten Arıklı, bu formülün uygulanması halinde hem bilet fiyatlarının düşürülebileceğini hem de farklı kazanımlar elde edilebileceğini söyledi.

Projeye yönelik eleştirilerin "saçma sapan argümanlarla" yapıldığını savunan Arıklı, konunun egemenlik tartışmasına dönüştürülmesini de doğru bulmadığını ifade etti. Gürcistan'ın Batum Havalimanı'ndaki uygulamasını örnek gösteren Arıklı, "Gürcistan, Batum Havalimanı'nın bir bölümünü Türkiye'nin kullanımına açtığında egemenliğinden bir şey kaybetmedi" görüşünü dile getirdi.

Geçmişte KTHY'nin yönetiminde yer alan kesimlerin bugün eleştiri yapmasını da eleştiren Arıklı, açıklamasını "Ne istiyorsunuz? Bilet fiyatları hep böyle yüksek mi devam etsin? Elinizde bir formül varsa neden geçmişte uygulamadınız? Allah aşkına ya bir yol bulun, ya da yoldan çekilin." sözleriyle tamamladı.