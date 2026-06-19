Arıklı: Galatasaray’ın Başarıları Bizleri Gururlandırıyor

KKTC Galatasaraylılar Derneği Başkanı Karapelit, derneğin çalışmaları ile bilgi verirken, Bakan Arıklı’yı 3 Temmuz’da 26’ıncı şampiyonluk onuruna düzenlenecek olan Şampiyonluk Balosu’na davet etti. Bakan Arıklı, Galatasaray’ın KKTC’de büyük bir taraftar kitlesi olduğunu belirterek, “Galatasaray’ın son yıllarda gösterdiği başarı ve geçtiğimiz sene…

KKTC Galatasaraylılar Derneği Başkanı Karapelit, derneğin çalışmaları ile bilgi verirken, Bakan Arıklı’yı 3 Temmuz’da 26’ıncı şampiyonluk onuruna düzenlenecek olan Şampiyonluk Balosu’na davet etti.

Bakan Arıklı, Galatasaray’ın KKTC’de büyük bir taraftar kitlesi olduğunu belirterek, “Galatasaray’ın son yıllarda gösterdiği başarı ve geçtiğimiz sene Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde başarıyla temsil etmesi, taralı tarafsız herkesi mutlu etmiştir. Dilerim ki gelecek senelerde de ele aldığı bayrağı daha da ileriye taşımayı başarır ve bize nice gurur ve mutluluk yaşatır” dedi.