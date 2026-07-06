Arıklı, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu heyetini kabul etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı A. Aykutalp Derkan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı A. Aykutalp Derkan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, sporun toplum üzerindeki birleştirici gücü, spor kulüplerinin sosyal sorumluluk faaliyetleri ve farklı alanlarda geliştirilebilecek iş birliği imkanları ele alınarak, karşılıklı görüş alışverişi ve çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunuldu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, ziyaretten duyduğu menuniyeti dile getirerek, sporun yalnızca sportif başarılarla değil, toplumsal dayanışma ve gençlerin gelişimine sağladığı katkılarla da önemli bir değer taşıdığını ifade etti. Arıklı, farklı kurum ve kuruluşlarla sürdürülen diyalog ve iş birliğinin ülke adına önemli kazanımlar sağladığını belirtti.

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı A. Aykutalp Derkan ise, kendilerini kabul ettiği için Bakan Arıklı’ya teşekkür ederek, kulübün yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Derkan, sporun farklı kesimleri bir araya getiren önemli bir unsur olduğunu vurguladı.