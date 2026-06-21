Arıklı: Meclisteki 50 milletvekilinin 30’u paslaşarak seçildi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada KKTC’de uygulanan karma oy sistemini sert sözlerle eleştirdi. Arıklı, karma oyun teoride seçmene daha fazla tercih hakkı sunduğunu ancak uygulamada ciddi suistimallere yol açtığını savundu.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada KKTC’de uygulanan karma oy sistemini sert sözlerle eleştirdi. Arıklı, karma oyun teoride seçmene daha fazla tercih hakkı sunduğunu ancak uygulamada ciddi suistimallere yol açtığını savundu.

Karma oy sisteminin dünyada benzeri olmayan “saçma bir sistem” olduğunu ileri süren Arıklı, bu yapının adayları daha seçim sürecinin başında hem partilerine hem de yakın çalışma arkadaşlarına karşı rekabete zorladığını söyledi.

Sistemin düşünce olarak olumlu görünse de pratikte yanlış sonuçlar ürettiğini belirten Arıklı, seçmenin kaliteli isimleri Meclis’e taşıması amacıyla oluşturulan mekanizmanın zamanla farklı amaçlarla kullanıldığını ifade etti.

Arıklı, ülkede akrabalık, hemşehrilik ve kişisel ilişkilerin ön plana çıktığını, bunun da karma oyun amacından uzaklaşmasına neden olduğunu savundu. Meclis’te görev yapan milletvekillerinin önemli bir bölümünün karşılıklı oy alışverişleriyle seçildiğini iddia eden Arıklı, “Bugün Meclis’te gördüğünüz 50 vekilden en az 30 tanesi karşılıklı paslaşmalarla yerini almıştır” dedi.

Karma oy etrafında bir “simsarlık” mekanizması oluştuğunu da öne süren Arıklı, bazı kişilerin bu süreçten ciddi gelir elde ettiğini iddia etti. Seçmenin ise farklı partiler ve adaylar arasında oy dağıtarak sistemi daha karmaşık hale getirdiğini söyledi.

KKTC’de parlamenter sistem uygulandığını hatırlatan Arıklı, siyasi partilerin esas unsur olduğunu vurguladı. Milletvekillerinin parti politikaları ve grup kararları doğrultusunda hareket etmek zorunda olduklarını belirten Arıklı, vatandaşların öncelikle siyasi partilere oy vermesi gerektiğini kaydetti.

YDP Genel Başkanı Arıklı, seçmenin oy verdiği parti içerisinde beğendiği adayları tercih edebilmesinin yeterli olacağını belirterek, karma oy sisteminin yeniden değerlendirilmesi gerektiği görüşünü dile getirdi