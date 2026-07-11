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Arıklı: Partimize iki yeni katılım oldu, onlarla daha güçlüyüz

KIBRIS 12
Yayınlama: 11 Temmuz 2026 Cumartesi 22:49 | Güncellendi: 11.07.2026 21:30 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
YDP Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partilerine iki yeni katılım gerçekleştiğini açıkladı.
Arıklı: Partimize iki yeni katılım oldu, onlarla daha güçlüyüz

YDP Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partilerine iki yeni katılım gerçekleştiğini açıkladı.

Arıklı, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Meclis Üyesi Aslı Ütenoğlu ile bölgenin sevilen isimlerinden İsmail Avşar’ın Yeniden Doğuş Partisi saflarına katıldığını belirtti.

Katılımlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Arıklı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün partimize iki yeni katılım daha oldu. Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Meclis Üyesi Aslı Ütenoğlu ve bölgemin sevilen isimlerinden İsmail Avşar partimize katıldılar. Onlarsız eksiktik. Onlarla daha güçlüyüz.”

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi