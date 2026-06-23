Arıklı: Rum basını manipülasyon yapıyor, Rumseverler balıklama atlıyor

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs konusunda yeni bir plan hazırladığı yönündeki iddiaların ardından Rum basınında yürütülen tartışmaları değerlendirdi.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs konusunda yeni bir plan hazırladığı yönündeki iddiaların ardından Rum basınında yürütülen tartışmaları değerlendirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhan Arıklı, şunları söyledi:

“Rum basını, BM’nin yeni bir plan üzerinde çalıştığını iddia ederek plan üzerinde manipülatif haberler yayınlıyor ve devletin resmî görüşleri doğrultusunda propaganda yapmaya devam ediyor.

Bizdeki hayalperestler ve Rumseverler ise bu manipülatif haberlere balıklama dalmış durumdalar. Daha şimdiden; “Garantiler elbette kalksın, bu yüzyılda garantörlük mü olur?” veya “Güzelyurt, Mesarya, Maraş verilecekse verilecek. Kimin malını kime vermiştiniz?” demeye başladılar bile.

Hatırlayın, geçmişte Annan Planı öncesinde de bu tür manipülatif haberlerin yanı sıra halka hoş gelen ve özellikle gençleri heyecanlandıran reklamlar yapılıyordu. Mesela çözümden sonra başlayacak Ercan-Paris uçuşları, göçmen duruma düşecek insanlar için Gönyeli Ovası’nda yapılacak havuzlu villalar, çözümün ertesi günü yapılacak Barcelona-Çetinkaya maçları falan gazete manşetlerini süslüyor ve insanların beyni yıkanıyordu.

Bu tiplere ne anlatırsanız boş. Garantilerin gereksiz olduğunu iddia eden bir hayalpereste, siz istediğiniz kadar Bosna’yı veya Gazze’yi örnek gösterin; boş ve anlamsız gözlerle size bakar. Rumun malını Rum’a iade etmek gerektiğini söyleyen Rumsevere istediğiniz kadar AİHM’den veya Demopoulos kararından yahut bu kararda yer alan “duygusal bağ”dan bahsedin, ıslık çalarak dinler sizi.

Yıllar önce Kurucu Cumhurbaşkanımız, Gali Fikirler Dizisi’ni kabul edip Rumlar reddettiğinde, ben de burada bir makale yazmış ve Rahmetli Denktaş’ı eleştirmiştim. Makalemin sonu şu cümle ile bitiyordu: “Ben bizim devlet adamlarımızın akıllılığından çok, Rumların ahmaklığına güveniyorum.”

Rahmetli Denktaş bana çok kırılmıştı. Annan Planı’nın Rumlar tarafından reddedildiği gün bana: “Erhan, o cümlende çok haklıydın. Rumlar sayesinde çok büyük bir tehlikeyi daha atlattık.” demişti.

Güney’de ELAM’ın aldığı oylara, “Sınırlarımız Girne’de biter.” diyen Rum komandolara falan baktığımda inanın rahatlıyorum.”