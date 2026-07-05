Arıklı: Türkiye Dışişleri'nden arandım Kıbrıs konusunda 'sabırlı olun ve telaşa kapılmayın’ denildi

Arıklı, sabah saatlerinde yaptığı paylaşım sonrasında Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan önemli bir isimle görüştüğünü belirterek, önceki değerlendirmesinin "haksız, yanlış ve eksik" olduğunun kendisine ifade edildiğini söyledi.

Arıklı, sabah saatlerinde yaptığı paylaşım sonrasında Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan önemli bir isimle görüştüğünü belirterek, önceki değerlendirmesinin "haksız, yanlış ve eksik" olduğunun kendisine ifade edildiğini söyledi.

Görüşmede, Birleşmiş Milletler girişimlerine değil, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin çözüm çabalarına destek verildiğinin vurgulandığını belirten Arıklı, hangi girişimlerin desteklendiğinin resmi olarak açıklanmadığını ve bu noktadaki diplomatik ayrımın önemli olduğunun kendisine iletildiğini söyledi.

Arıklı, kamuoyunda dolaşan çeşitli çözüm senaryolarının Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín tarafından da yalanlandığının aktarıldığını ifade ederek, resmi nitelik taşımayan iddiaların devletler tarafından tek tek yalanlanmasının beklenmemesi gerektiği yönünde değerlendirme yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin Kıbrıs politikasında herhangi bir değişiklik bulunmadığının altının çizildiğini belirten Arıklı, Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortaya koyduğu kararların geçerliliğini koruduğunun kendisine aktarıldığını ifade etti.

Yapılan görüşmenin ardından rahatladığını dile getiren Arıklı, paylaşımını kaleme almadan önce kaynaklarıyla istişare etmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Açıklamasında merhum Dr. Fazıl Küçük'ün "Kıbrıs meselesi Türkiyesiz halledilemez" sözünü de hatırlatan Arıklı, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkına desteğinin sürdüğünü vurgulayarak, "Türkiye KKTC'dir, KKTC Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.