Arıklı: Veri sızıntısı iddiası araştırılıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda dijital güvenlik konusunda yaptığı konuşmada, siber saldırıların yalnızca KKTC’nin değil, tüm dünyanın karşı karşıya olduğu bir tehdit olduğunu belirterek, dijitalleşmenin sağladığı kolaylıkların yanında yeni güvenlik risklerini de beraberinde getirdiğini söyle…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda dijital güvenlik konusunda yaptığı konuşmada, siber saldırıların yalnızca KKTC’nin değil, tüm dünyanın karşı karşıya olduğu bir tehdit olduğunu belirterek, dijitalleşmenin sağladığı kolaylıkların yanında yeni güvenlik risklerini de beraberinde getirdiğini söyledi.

Dünyanın birçok ülkesinde kamu kurumları ve büyük şirketlerin siber saldırıların hedefi olduğunu ifade eden Arıklı, bu tehditlerin sürekli geliştiğini ve tek seferlik önlemlerle tamamen ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığını kaydetti.

KKTC’de de kamu kurumları ile bankaların zaman zaman siber saldırılara maruz kaldığını belirten Arıklı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun (BTHK) birçok saldırıyı kamuoyuna yansımadan önlediğini söyledi.

BTHK bünyesinde daha güçlü ve merkezi bir siber güvenlik yapılanması oluşturmak için çalışma yürüttüklerini ifade eden Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Siber Güvenlik Başkanlığı ile temas halinde olduklarını ve teknik destek talebinde bulunduklarını kaydetti.

Arıklı, önümüzdeki haftalarda Türkiye’den uzman ekiplerle birlikte hem kamu kurumlarının güvenlik altyapısının güçlendirilmesi hem de bilişim alanında görev yapan personelin eğitilmesine yönelik çalışmalar başlatılacağını söyledi.

– Özuslu

Konuşmanın ardından yerinden söz alan CTP Milletvekili Sami Özuslu, yaklaşık 364 bin kişiye ait kişisel verilerin internet ortamında yayımlandığı yönündeki iddiaları gündeme getirerek, hükümetin konuya ne zaman vakıf olduğunu ve vatandaşların karşı karşıya olduğu risklerin değerlendirilip değerlendirilmediğini sordu.

Arıklı ise söz konusu olayın şu aşamada araştırılan bir iddia olduğunu belirterek, “Olma ihtimali var. Boyutunun ne olduğu konusunda BTHK çok ciddi bir araştırma yürütüyor.” dedi.

Araştırma sonuçlarının rapor halinde hükümete sunulacağını ve kamuoyuyla paylaşılacağını kaydeden Arıklı, konuya ilişkin çalışmaların kısa süre içerisinde netleşeceğini söyledi.

– Özdenefe

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de kamu kurumlarında kullanılan bilişim sistemlerinin merkezi bir yapı üzerinden mi yoksa her kurum tarafından ayrı ayrı mı yürütüldüğünü sordu.

Bunun üzerine Arıklı, mevcut durumda kurumların kendi güvenlik tedbirlerini aldığını belirterek, hedeflerinin Türkiye’deki modele benzer şekilde BTHK çatısı altında merkezi bir siber güvenlik yapısı oluşturmak olduğunu ifade etti.

– Toros

CTP Milletvekili Fikri Toros ise siber saldırılarla mücadelenin uluslararası boyutu bulunduğunu ifade ederek, bu tür tehditlerin internet altyapısı üzerinden sınır aşan bir güvenlik sorunu haline geldiğini söyledi.

Siber saldırıların son yıllarda ülkelerin güvenliğini tehdit eden en önemli risklerden biri olarak kabul edildiğine dikkat çeken Toros, bu alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapılmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

BTHK bünyesinde merkezi bir yapı oluşturulmasını desteklediğini kaydeden Toros, ancak araştırma, eğitim, tatbikat ve bilgi paylaşımı gibi alanlarda uluslararası mücadele mekanizmalarına entegre olunmadığı sürece yerel tedbirlerin tek başına yeterli olmayacağını söyledi.

Toros, bu nedenle gerek Türkiye Cumhuriyeti gerekse Avrupa Birliği nezdindeki muhataplarla temas kurularak uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Arıklı ise sınır aşan siber suçlar ve saldırılarla mücadelenin ancak uluslararası iş birliğiyle mümkün olabileceğini belirterek, yalnızca yerel tedbirlerle bu tehditlerin önlenmesinin kolay olmadığını söyledi.

Bu nedenle ilgili uluslararası kurumlarla iş birliği içerisinde hareket edeceklerini kaydeden Arıklı, konuyu Cumhurbaşkanı’nın da gündemine taşıyacaklarını ifade etti.

Arıklı, Cumhurbaşkanı’nın gerçekleştireceği temaslarda siber güvenlik konusunun da güven artırıcı önlemler kapsamında ele alınmasının faydalı olacağını düşündüğünü dile getirdi.