Arıklı: Yeni olası süreç, Rumların uzlaşmazlığı yüzünden bir yere varmayacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs sorununu çerçevesinde olası ve yeni bir müzakere sürecinden bahsedildiğini belirterek “müzakereler başlasa bile Rumların uzlaşmaz tavırları nedeniyle bir yere varmayacak” dedi. Arıklı, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği destek sayesinde ülkede birçok önemli projeye imza atıldığını ve ülken…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs sorununu çerçevesinde olası ve yeni bir müzakere sürecinden bahsedildiğini belirterek “müzakereler başlasa bile Rumların uzlaşmaz tavırları nedeniyle bir yere varmayacak” dedi. Arıklı, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği destek sayesinde ülkede birçok önemli projeye imza atıldığını ve ülkenin ekonomik kalkınmasında gözle görülür bir ilerleme olduğunu belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Başkanı ve Ekonomim Gazetesi Ankara Muhabiri Mehmet Kaya, ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Dünya Gazetesi Ankara Temsilcisi Barış Ferit Parlak ve Gazete Kritik ve Stüdyo Recap’tan Yıldız Yazıcıoğlu Özmen’den oluşan ekonomi muhabirlerine röportaj verdi.

“ÖLÜ GÖZÜNDEN YAŞ BEKLEMEK”

Röportajda, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı öncülüğünde hükümetin gerçekleştirdiği projeler ve ekonomiyi daha da ileri götürmek için atılan adımlardan bahseden Arıklı, Kıbrıs sorununda yaşanan hareketliliğe de değindi.

Kıbrıs sorununda son dönemde yaşanan hareketliliğin bazı çevreleri umutlandırdığını ancak Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türkler ile ortaklık kurmasını beklemenin, ölü gözünden yaş beklemekle eşdeğer olduğunu ifade etti.

“Kıbrıs Türk tarafı yıllarca ortaklık kurulması için çabaladı. 2004 referandumu ve 2017 Crans Montana sürecinde olumlu adım atan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC olmuştu. Ancak hem 2004’te hem de 2017’de Kıbrıslı Rumlar bizimle ortaklığa hayır dedi. Şimdi ne değişti ki olası yeni süreç için oldukça istekli görünüyorlar?” diyen Arıklı, müzakere süreci başlasa bile Rumların uzlaşmaz tavrı yüzünden bir yere varamayacağını kaydetti.