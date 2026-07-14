Arjantin’de iki japon balığına “hak sahibi canlı” statüsü verildi

Arjantin’de bir mahkeme, uygun olmayan koşullarda tutulan Fede ve Magui adlı iki japon balığını “hak sahibi ve hissedebilen canlılar” olarak tanıdı. Kararla balıklar restoran vitrininden alınarak daha uygun bir yaşam alanına taşınırken, kararın benzer hayvan hakları davaları için emsal oluşturması bekleniyor.

Arjantin’de bir mahkeme, uygun olmayan koşullarda tutulan Fede ve Magui adlı iki japon balığını “hak sahibi ve hissedebilen canlılar” olarak tanıdı. Kararla balıklar restoran vitrininden alınarak daha uygun bir yaşam alanına taşınırken, kararın benzer hayvan hakları davaları için emsal oluşturması bekleniyor.

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bir suşi restoranının vitrininde sergilenen Fede ve Magui isimli iki japon balığı, açılan dava sonucunda mahkeme kararıyla “hak sahibi ve hissedebilen canlılar” olarak tanındı.

Hayvan hakları savunucusu Jaulas Vacías (Boş Kafesler) adlı sivil toplum kuruluşu, balıkların güneş altında, sokak gürültüsüne maruz kalan yaklaşık 40 litrelik bir akvaryumda tutulmasının hayvanlara kötü muamele anlamına geldiğini belirterek mahkemeye başvurdu.

Mahkeme, balıkların mevcut koşullarının uygun olmadığına hükmederek Fede ve Magui’nin, uzman Carlos José Aga’nın bakımına verilmesine karar verdi. İki balık, yaklaşık 2 bin 500 litrelik yeni bir akvaryuma taşındı.

Kararda ayrıca balıkların yalnızca “eşya” değil, hak sahibi ve hissedebilen canlılar olduğuna hükmedildi. Böylece benzer koşullarda tutulan hayvanların korunmasına yönelik önemli bir hukuki emsal oluşturuldu.

Davayı açan avukat Matías Trufero, balık beslemenin tek başına yasa dışı olmadığını ancak hayvanların yetersiz yaşam alanı, kötü bakım veya ihmale maruz bırakılmasının Arjantin yasalarına göre suç teşkil ettiğini söyledi.

Karar, Arjantin’de daha önce “insan olmayan kişi” statüsü verilen orangutan Sandra davasının ardından hayvan hakları alanında atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.