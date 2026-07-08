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Arjantin'den unutulmaz geri dönüş: Lionel Messi son bölümde hikayeyi değiştirdi

SPOR 7
Yayınlama: 08 Temmuz 2026 Çarşamba 00:11 | Güncellendi: 07.07.2026 23:00 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Dünya Kupası Son 16 Turu kapsamında Arjantin ile Mısır kozlarını paylaştı.
Arjantin'den unutulmaz geri dönüş: Lionel Messi son bölümde hikayeyi değiştirdi

Dünya Kupası Son 16 Turu kapsamında Arjantin ile Mısır kozlarını paylaştı.

Mısır'ın etkili olduğu maçta ilk yarı 1-0 Afrika ülkesinin lehine sona erdi. İkinci yarıda da etkili olan Mısır 2-0'ı yakaladı.

MESSI DAMGASI

İlk yarıda penaltı kaçıran Messi, maçın son bölümüne adeta damgasını vurdu. Messi 79. dakikada yaptığı asist ve 84. dakikada attığı golle skoru hızlı bir şekilde eşitledi.

90+2'de Enzo Fernandez'in attığı gol Arjantin'in büyük geri dönüşünü tamamladı. Böylelikle son şampiyon çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: Gündem Kıbrıs