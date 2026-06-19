ARUCAD’dan bahar dönemi mezuniyet sergileri

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) 2025–2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi Plastik Sanatlar Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan bireysel sergiler, yarından başlayarak 2 Temmuz tarihine kadar gezilebilecek.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) 2025–2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi Plastik Sanatlar Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan bireysel sergiler, yarından başlayarak 2 Temmuz tarihine kadar gezilebilecek.

ARUCAD’tan verilen bilgiye göre, öğrencilerin mezuniyet projeleri kapsamında hazırladıkları sergiler, Lefkoşa ve Girne’de farklı mekânlarda sanatseverlerle buluşacak. Açıklamaya göre, üniversite mekânlarının yanı sıra galeriler, sanat inisiyatifleri, kültür merkezleri ve bağımsız mekânlara yayılan sergiler, öğrencilerin üretimlerini kamusal alanda paylaşmalarına da olanak tanıyacak.