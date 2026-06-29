Asgari ücret masası yarın toplanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 30 Haziran 2026 Salı günü saat 12.00’de toplanacağını açıkladı. Toplantının, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (Hür-İş) 15 Haziran’da yaptığı yazılı başvuru doğrultusunda öne çekildiği bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 30 Haziran 2026 Salı günü saat 12.00’de toplanacağını açıkladı. Toplantının, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (Hür-İş) 15 Haziran’da yaptığı yazılı başvuru doğrultusunda öne çekildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hür-İş’in ilk görüşmenin Temmuz ayında yapılmasının ekonomik verilerin daha sağlıklı değerlendirilmesi açısından daha uygun olacağı yönünde görüş bildirdiği belirtildi. Ancak sosyal diyalog ve tarafların sürece katılımını esas alan yaklaşım çerçevesinde, normal şartlarda Temmuz ayında başlayan komisyon görüşmelerinin bu yıl Haziran ayına alınmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, Asgari Ücretler Yasası’nın 4’üncü maddesi gereği asgari ücret belirlenirken hayat pahalılığı oranı başta olmak üzere ekonomik ve sosyal göstergelerin dikkate alındığı hatırlatıldı. İlgili döneme ait resmi hayat pahalılığı oranının henüz açıklanmamış olması nedeniyle yarın yapılacak toplantının nihai karar toplantısı olmayacağı, ön değerlendirme ve istişare niteliği taşıyacağı vurgulandı.

Toplantıda komisyon üyelerinin güncel ekonomik verileri ve değerlendirmelerini paylaşacağı, resmi hayat pahalılığı oranının açıklanmasının ardından gerçekleştirilecek nihai karar toplantısına yönelik hazırlıkların ele alınacağı kaydedildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Temmuz ayında yürürlüğe girmesi planlanan yeni asgari ücretin, Asgari Ücretler Yasası’nda öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda, tüm yasal süreler gözetilerek ve objektif ekonomik veriler ışığında belirleneceğini belirterek çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.